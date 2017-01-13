«خليفة الإنسانية» تؤكد مواصلة تنفيذ مشاريعها التنموية والإغاثية في أفغانستان

أبوظبي (الاتحاد)
أعربت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية عن إدانتها واستنكارها الهجوم الإرهابي الذي استهدف دار ضيافة محافظ قندهار، وأسفر عن استشهاد كوكبة من أبناء الوطن الأبرار المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان، وذلك أثناء تأديتهم واجبهم الوطني والإنساني تجاه الشعب الأفغاني الشقيق.
وقالت المؤسسة، إن هذا الحادث الإرهابي وبرغم الجرح الكبير وخسارتنا لرجال ضحوا بأنفسهم من أجل العمل الخيري والإنساني لن يزيدنا إلا تصميماً في المضي قدما في تنفيذ مشاريعنا الإنسانية الإغاثية والتنموية التي تستهدف الإنسان أينما كان بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين.
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وسألت المؤسسة في بيانها الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها من كل سوء، وأن يحفظ أبناءنا الذين يقومون بالواجب الإنساني الذي يمليه عليهم ديننا وأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا التي تربينا عليها في ظل قيادتنا الرشيدة.