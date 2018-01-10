تأهل فالنسيا وأتلتيكو مدريد في كأس إسبانيا

برشلونة (رويترز)
أحرز لوسيانو فييتو مهاجم فالنسيا ثلاثة أهداف، بينهم هدف مذهل من نحو 50 مترا، ليقود فريقه لانتصار ساحق على لاس بالماس 4-صفر، والتأهل إلى دور الثمانية في كأس ملك إسبانيا بالفوز 5-1 في النتيجة الإجمالية.
وسينضم إليه في دور الثمانية اتلتيكو مدريد الذي هزم ييدا اسبورتيو 3-صفر أيضا لينتصر 7-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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وضاعف المهاجم الأرجنتيني النتيجة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بلمسة جميلة من فوق حارس لاس بالماس، قبل أن يسجل نيمانيا مكسيموفيتش هدفه الأول مع بلنسية ليجعل النتيجة 3-صفر.
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