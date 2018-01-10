تأهل فالنسيا وأتلتيكو مدريد في كأس إسبانيا

برشلونة (رويترز)

أحرز لوسيانو فييتو مهاجم فالنسيا ثلاثة أهداف، بينهم هدف مذهل من نحو 50 مترا، ليقود فريقه لانتصار ساحق على لاس بالماس 4-صفر، والتأهل إلى دور الثمانية في كأس ملك إسبانيا بالفوز 5-1 في النتيجة الإجمالية.

وسينضم إليه في دور الثمانية اتلتيكو مدريد الذي هزم ييدا اسبورتيو 3-صفر أيضا لينتصر 7-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسجل فييتو، الذي انتقل إلى فالنسيا الأسبوع الماضي على سبيل الإعارة من اتليتيكو مدريد بعد فشله في إحراز أي هدف لما يزيد عن عام، الهدف الافتتاحي باستاد ميستايا في الدقيقة 30 بعد متابعة لضربة رأس من سيموني زازا أبعدها الحارس راؤول ليزوين.

وضاعف المهاجم الأرجنتيني النتيجة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بلمسة جميلة من فوق حارس لاس بالماس، قبل أن يسجل نيمانيا مكسيموفيتش هدفه الأول مع بلنسية ليجعل النتيجة 3-صفر.