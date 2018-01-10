بلاتر يعارض استخدام الفيديو في المونديال

برلين (د ب أ)

أبدى السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) معارضته لاستخدام تقنية الفيديو في التحكيم خلال مباريات كأس العالم 2018 المقررة بروسيا، في ظل المشكلات التي شهدها التطبيق التجريبي لنظام «حكم الفيديو المساعد» في دول من بينها ألمانيا. وقال بلاتر في مقابلة نشرتها مجلة «سبورت بيلد» أمس «لا يفترض استخدام كأس العالم كحقل تجارب لمثل هذا التدخل الكبير في اللعبة.» وتلقى بلاتر (81 عاماً)، عقوبة الإيقاف لمدة ثمانية أعوام عن أي عمل يتعلق بكرة القدم، بقرار من لجنة القيم بالفيفا، إثر القضية المتعلقة بمبلغ «مثير للشبهات» قيمته مليوني فرنك سويسري (2.07 مليون دولار) جرى تحويله إلى الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

بعدها قلصت لجنة الاستئناف بالفيفا عقوبة الإيقاف إلى ستة أعوام، بينما يخضع بلاتيني للإيقاف لمدة أربعة أعوام.

وكان بلاتر متحفظاً بشأن تدخل التكنولوجيا في كرة القدم طوال 17 عاماً قضاها في رئاسة الفيفا، قبل أن يؤيد أخيراً استخدام تكنولوجيا خط المرمى خلال كأس العالم 2014 بالبرازيل، بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

لكنه أبدى اعتراضاً على تطبيق نظام «حكم الفيديو المساعد» خلال مونديال 2018 بروسيا قائلاً: «سيكون من الخطأ استخدام الفيديو في روسيا، فالنظام غير ناضج بشكل كبير، ولا تزال عدة دول تستخدمه بأشكال مختلفة». ومن المقرر أن يتخذ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، قراره بشأن تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم 2018، خلال اجتماعه السنوي المقرر في الثاني من مارس المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن السويسري جياني إنفانتينو الرئيس الحالي للفيفا، يؤيد تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد واستخدامه في كأس العالم، وتشير التوقعات إلى الموافقة من قبل إيفاب.