جوارديولا: رائعون للنهاية

مانشستر (رويترز)

سجل المهاجم سيرجيو أجويرو هدفاً قرب النهاية بضربة رأس ليقود مانشستر سيتي للفوز 2-1 على بريستول سيتي، في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية، بعدما أحرج الفريق المنتمي للدرجة الثانية منافسه متصدر الدوري الممتاز. ولم يكن بريستول لقمة سائغة أمام سيتي الذي انتظر حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحقق الفوز على ملعبه عندما وضع البديل أجويرو الكرة برأسه في الشباك.

وافتتح الفريق الزائر التسجيل من نقطة جزاء قبل انتهاء الشوط الأول، بعد مخالفة من جون ستونز ضد بوبي ريد الذي نفذ الركلة بنجاح.

وتعادل كيفن دي بروين بعد الاستراحة لتنقلب الأمور لصالح سيتي، الذي حاصر دفاع منافسه في الدقائق الأخيرة، قبل أن يمنحه هدف أجويرو أفضلية مهمة قبل لقاء الإياب بعد أسبوعين.

وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي «لاعبو فريقي كانوا رائعين لأن في كرة القدم يمكن أن تفوز أو تخسر، لكننا نحاول حتى النهاية. نفوز بالعديد من المباريات في الدقائق الأخيرة لأننا لا نستسلم».