الجنيبي يدير مباراة «السوبر المصري»

أبوظبي (الاتحاد)

يدير طاقم النخبة الدولي بقيادة عمار الجنيبي، ومعه أحمد الراشدي وجاسم آل علي وحمد علي يوسف حكماً رابعاً، وأحمد المصعبي مقيماً للحكام، مباراة «السوبر المصري»، التي تجمع الأهلي بطل الدوري والكأس، والمصري البورسعيدي وصيف الكأس، في الثامنة مساء غدٍ، على ستاد هزاع بن زايد في العين.

وللمرة الأولى، يتم تكليف طاقم تحكيم إماراتي لبطولة السوبر المصري، على الرغم من كونها النسخة الثالثة التي تستضيفها الإمارات، حيث أدار النسختين السابقتين، الإسباني كارلوس كاربايو حكماً للسوبر بين الزمالك والأهلي عام 2015، كما أدار التشيكي بافل كرالوفيك مباراة الموسم الماضي بين الناديين نفسهما، وهي المرة الأولى أيضاً التي تجمع الأهلي والمصري في البطولة، خاصة أن النادي البورسعيدي لم يصل لها في تاريخه من قبل.

وفي السياق ذاته، اختار الاتحاد المصري، الدكتور علاء عبد العزيز مدير العلاقات العامة بالاتحاد، منسقاً عاماً للمباراة ومسؤولاً عن البروتوكول، وأسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام، منسقاً إعلامياً للمباراة.

وتعقد اللجنة المنظمة لكأس السوبر اليوم مؤتمراً صحفياً في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم، بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، لاستعراض آخر التفاصيل والمراحل التنظيمية لمباراة يوم غدٍ بين الأهلي بطل الدوري والكأس، والمصري وصيف الكأس في النسخة الثالثة التي تقام على أرض الإمارات.