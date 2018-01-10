تين كات: الجزيرة قادر على تخطي الأوقات الحرجة

مصطفى الديب (أبوظبي)

وصف تين كات مدرب الجزيرة لقاء فريقه أمام عجمان بالصعب، وقال: والسبب يعود إلى الظروف التي يعيشها «فخر أبوظبي» حالياً، سواء على صعيد الغيابات أو حالة الإرهاق الشديد التي يعاني منها الفريق، وقال: عجمان من الفرق التي تلعب كرة منظمة، وسبق أن واجهنا صعوبة أمامه في كأس الخليج العربي أو مباراة الدور الأول.

وشدد تين كات على أن الجزيرة طوى صفحة مباراة الوحدة، والخسارة التي تعرض لها، مؤكداً أن «فخر أبوظبي» يملك لاعبين قادرين على تخطي مثل الأوقات الحرجة. وفيما يتعلق الغيابات، أعلن تين كات استمرار غياب محمد فوزي وعلي خصيف، بسبب الإصابة، فيما لم يتحدد موقف علي مبخوت من المشاركة، نظراً لحالة الإرهاق الشديدة التي عانى منها، كونه خاض 11 مباراة في 32 يوماً.

وشدد على أن الجزيرة يمر بظروف قاسية للغاية، ولكنه أعرب عن ثقته التامة في قدرة لاعبي الفريق، خصوصاً شباب النادي على تخطي الفترة الصعبة، مثلما حدث من قبل، وأثبت اللاعبون جدارتهم بارتداء قميص الجزيرة، وتمنى أن يكون التوفيق حليف لاعبيه اليوم، وشدد على ضرورة استغلال أنصاف الفرص في المواجهة الصعبة.