كاميلي: لست قلقاً من تكرار «خماسية الذهاب»!

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

أكد البرازيلي كاميلي مدرب دبا الفجيرة، ثقته التامة بظهور فريقه بمستوى مختلف، وفعال أمام الوحدة، بعيداً عن نتيجة «الخماسية» التي تلقاها في افتتاح الموسم، مشيراً إلى أنه غير قلق على الإطلاق من تكرار سيناريو لقاء الذهاب؛ لأن «النواخذة» أستفاد من الدرس القاسي جيداً، وقدم بعد «الخماسية» أداءً قوياً أثبت أن النتيجة حالة استثنائية، ولم تعبر عن مدى قوة وتطور الفريق في عهده.

وقال: من الطبيعي أن يكون لدى أي مدرب هاجس من الخسارة أمام فريق قوي ومتطور ومنافس مثل الوحدة الذي يحظى بكوكبة من المميزين في كل الصفوف، خاصة أننا نفقد عدداً من عناصرنا الأساسية لأسباب مختلفة، ومن أهم اللاعبين ناصر عبدالهادي لاعب الارتكاز الذي عاد إلى الوحدة بعد انتهاء عقد الإعارة، كذلك تأثرنا بقانون الإعارة الذي يمنع عبدالرحيم أهلي من المشاركة، ومع إصابة خليفة الشهياري، حيث لم نحدد أمر جاهزيته للقاء إلى الآن، ومع كل هذه الظروف، نحن جاهزون للوحدة، ونقدم الصورة المميزة التي ظهرنا عليها في الدور الأول.