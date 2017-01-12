أيها الباحثون عن الرشاقة.. لا تتناولوا الطعام بعد الثانية عصراً!

لندن (الاتحاد)

يحاول الكثيرون إنقاص وزنهم وبخاصة بعد العطلات التي يلتهمون فيها ما لذ وطاب من أصناف الطعام، لكن بحسب دراسة جديدة هناك طرق أسهل كثيراً من الطرق التقليدية مثل الحمية الغذائية.

وتنصح الدراسة الراغبين في فقدان بعض الوزن بتناول ما يحلو لهم من طعام شريطة أن يكون ذلك في الفترة من الثامنة صباحاً إلى الثانية ظهراً وهو أسلوب أشبه بآخرَ أقدمَ كان ينص على عدم تناول الطعام بعد الساعة السادسة مساء.

ونقلت صحيفة الدايلي ميل البريطانية عن الدكتور كورتني بيترسون رئيس الفريق البحثي الذي أعد الدراسة أن السر وراء نجاعة هذا النظام هو أن الإنسان يستهلك السعرات الحرارية فقط عندما يحرقها من خلال النشاط اليومي.

يقول الدكتور بيترسون الأستاذ بجامعة ألاباما في برمنجهام «عندما تأكل في الفترة من الثامنة صباحاً إلى الثانية عصراً فإنك تتناول الطعام بالقدر الذي تحرقه لكن جسمك يبني عضلات أكبر ويخسر المزيد من الشحوم.

وأظهرت الدراسة التي تتبعت أشخاصاً يتناولون الطعام من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء أنهم يشعرون بالجوع عندما يخلدون للنوم. يقول الدكتور بيترسون «كان أمرا مذهلا لنا لأننا كنا نعتقد أن الأشخاص سيكونون أكثر جوعا إذا انتهوا من تناول الطعام في الساعة الثانية عصراً».

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تتطرق بالدراسة إلى مدى قدرة نظام الأكل المحكوم بوقت محدد على احتواء الرغبة في تناول الطعام والمساعدة في نظام التمثيل الغذائي إلى جانب تجاوز الحاجة الملحة إلى تناول الوجبات الخفيفة أثناء فترة الليل.