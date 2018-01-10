زوران: «الزعيم» في قمة الجاهزية.. وأتوقعها صعبة

عبدالله عامر (العين)

أكد الكرواتي، زوران ماميتش المدير الفني للعين، أن المصري حسين الشحات، يملك الإمكانات الفنية العالية، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، وبإمكانه تقديم الإضافة المرجوة، وسيكون ضمن خيارات الفريق في مواجهة الوصل.

وقال: ما زلت داعماً لدوجلاس، وأتمنى له التوفيق في مشواره المقبل، ولا بد لنا أن نتفق على أهمية الالتزام برؤية اللجنة الفنية للاحتراف، وشخصياً أعتقد أن الشحات أحد أفضل اللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات الشتوية، ووقع عليه الاختيار؛ لأنني أعتقد أنه قادر على صناعة الفارق، وسأدعمه بالتأكيد لتحقيق طموحات النادي في الاستحقاقات القادمة.

وأعرب زوران عن سعادته بعودة فريقه للمنافسة في لقب الدوري، وقال: أتمنى أن يشهد النصف الثاني من الموسم منافسة قوية، ومن الجيد أن تمضي التحضير للمباريات بالصورة المطلوبة، ولكن من الأفضل أن نظهر قوتنا الحقيقية، ونتحسن فعلياً من خلال خوض المباريات الرسمية.

وقال: أتوقع مواجهة صعبة أمام الوصل غداً، لأن المنافس يملك إمكانات جيدة بمستوى العين نفسه، ومن الممتع بالنسبة لي أن يتجدد لقاء الفريقين في الدوري لأن تلك المواجهات تتسم بطابع خاص دائماً.

وحول الغيابات المتوقعة، قال: جميع اللاعبين في قمة الجاهزية لمباراة الوصل، ما عدا أحمد برمان بسبب الإيقاف، وأدرك جيداً أن المهمة لن تكون سهلة بالنسبة للدوليين، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في «خليجي 23»، إذ لعبوا 5 مباريات خلال فترة زمنية وجيزة، ولكن الأمر أصبح من طبيعة حياتنا في عالم كرة القدم؛ لذلك مطالبون بطي صفحة البطولة التي أصبحت في حكم الماضي، والتركيز على المستقبل.

وقال: مطالبون بالتركيز وعدم الوقوع في الأخطاء بالتأكيد، ولكن مثل تلك المباريات لا تتكرر إلا بعد 20 أو 30 عاماً، الوصل يعتبر أحد أفضل الفرق المنافسة على لقب الدوري وأعتقد أننا قدمنا مردوداً قوياً في الجولة الأولى أمام المنافس ومطالبون بالظهور القوي أمامه في مواجهة الغد.

وأضاف: العين لا يمكن أن يركز على بطولة واحدة، بل هو منافس قوي على جميع المسابقات لأنه فريق كبير، ودائماً يتطلع إلى حصد النتائج الإيجابية، وأتمنى التوفيق لفريقي.وعن رسالته لعمر عبدالرحمن، قال: «عموري» لاعب محترف، فقط عليه أن يظهر أفضل ما لديه وثقتي فيه بلا حدود، كما أتمنى أن تكتمل صفقة انتقال أحمد خليل إلى العين.