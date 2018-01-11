الجائزة تسهم في توعية الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد عدد من المرشحين النهائيين لجائزة زايد لطاقة المستقبل عن فئة المدارس الثانوية العالمية، أن الجائزة تساعد الطلاب منذ الصغر على التمتع بالمعرفة والوعي فيما يخص الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، مشيرين إلى أهمية الجائزة في مساعدة المدارس على تأمين التمويل اللازم، وتوعية المزيد من الأشخاص بأهمية الحفاظ على البيئة، ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الجائزة تشجع المدارس على إقامة المزيد من المشاريع والتطبيقات المبتكرة للطاقة الجديدة، واستخدام التقنيات الذكية والصديقة للبيئة، وذات الكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة، ما يدفع مسيرة المدارس نحو تعزيز مزايا الاستدامة.

وأشاروا إلى أهمية دور الإمارات في توفير فرص تعليمية حقيقية أمام طلاب المدارس بمختلف دول العالم، ما يعزز فرص استكشاف وتطوير وعرض أفكار الطلاب المبدعين، ومن ثم رفع مستوى الاهتمام بأنشطة الاستدامة.

وتشمل فئات الجائزة كلَ «الشركات الكبيرة»، و«أفضل إنجاز شخصي للأفراد»، و«المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، و«المنظمات غير الربحية»، إضافة إلى الجائزة العالمية للمدارس الثانوية، والتي تكرم مدرسة واحدة في كل من أفريقيا والأميركتين وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا.