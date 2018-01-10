«شرطة أبوظبي» يكسب «يونيفرسال»

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر منتخب شرطة أبوظبي، دوري المؤسسات لكرة القدم في أبوظبي، بفوزه على مختبر يونيفرسال 4 -3 أمس الأول، باستاد سلطان بن زايد بمقر الاتحاد الرياضي العام للمؤسسات الحكومية في أبوظبي، ورفع رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات، وبقي المختبر برصيد نقطة، وسجل أهداف شرطة أبوظبي هلال عبد الله وزكريا مفتاح «هاتريك»، وللمختبر أساني فال وليجراند إستيفاني وموسي إبراهيم، وأدار المباراة الحكم عبد الله الكتبي، بمساعدة أحمد الضبع وإبراهيم المطار، وتستأنف المباريات يوم الأحد المقبل، بمواجهات أليت فتنس مع جولد وكلاء اللاعبين، ومختبر يونيفرسال مع أكاديمية المرفأ.