ختام دورة إدارة الفعاليات والمرافق الرياضية

دبي (الاتحاد)

اختتمت أمس بمقر أكاديمية اتحاد كرة القدم، دورة إدارة الفعاليات والمرافق الرياضية، التي نظمتها لجنة دوري المحترفين بالشراكة مع أكاديمية اتحاد الكرة، وحضر ختام الدورة حمد الجنيبي مدير إدارة تطوير وتراخيص الأندية باللجنة، والذي قام بتسليم شهادات المشاركين من منتسبي الأندية المحترفة.

وكانت الدورة انطلقت في السابع من الشهر الجاري، حيث تناولت المبادئ والمهارات المطلوبة لإدارة المرافق والفعاليات الرياضية، وقدمت شرحاً مفصلاً لمختلف الجوانب الخاصة بإدارة المرافق والفعاليات، كما غطت الدورة المحاور المتعلقة بتخطيط وتنفيذ الحدث.

يذكر أن لجنة دوري المحترفين درجت على تنظيم سلسلة من الدورات التخصصية، في إطار خطتها الرامية إلى تطوير منظومة العمل الاحترافي في الأندية، والإسهام في ترسيخ ثقافة الاحتراف، من خلال تأهيل العاملين بالأندية المحترفة، والسعي لرفع قدراتهم في مختلف المجالات، والعمل على إكسابهم الخبرات والمعارف التي تمكنهم من القيام بمهامهم على الوجه الأكمل في خدمة أنديتهم.