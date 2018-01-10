ختام دورة إدارة الفعاليات والمرافق الرياضية

دبي (الاتحاد)
اختتمت أمس بمقر أكاديمية اتحاد كرة القدم، دورة إدارة الفعاليات والمرافق الرياضية، التي نظمتها لجنة دوري المحترفين بالشراكة مع أكاديمية اتحاد الكرة، وحضر ختام الدورة حمد الجنيبي مدير إدارة تطوير وتراخيص الأندية باللجنة، والذي قام بتسليم شهادات المشاركين من منتسبي الأندية المحترفة.
وكانت الدورة انطلقت في السابع من الشهر الجاري، حيث تناولت المبادئ والمهارات المطلوبة لإدارة المرافق والفعاليات الرياضية، وقدمت شرحاً مفصلاً لمختلف الجوانب الخاصة بإدارة المرافق والفعاليات، كما غطت الدورة المحاور المتعلقة بتخطيط وتنفيذ الحدث.
|
|