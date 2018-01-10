37 لاعباً في تجمع «أبيض الناشئين»

دبي (الاتحاد)

أدى منتخب الناشئين تحت 16 سنة تدريبه الأول عصر أمس، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج، ضمن تجمعه الداخلي من 9 إلى 13 يناير، والذي يأتي ضمن برنامج إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، ويهدف لإقامة المعسكرات بصفة دورية، سواء على فترات قصيرة أو طويلة الأجل، للاستعداد الجيد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا للناشئين تحت 16 سنة 2019.

وكان المدرب الكرواتي فيردو ميلين استدعى 37 لاعباً للمعسكر، وهم: يوسف ناصر «الإمارات»، عبدالله محمد «بني ياس»، أحمد محمود، راكان صالح، مايد محمد، زايد سلطان، نواف سالم، أحمد سلطان «الجزيرة»، علي عبدالله «خورفكان»، سلطان محمد «دبا الفجيرة»، عبدالله عمر «دبا الحصن»، مايد علي الطنيجي، عبدالله سالم، خليفة عبدالرحمن «الشارقة»، عيسى مروان، عبدالرحمن عادل، حمدان حميد، حارب سهيل، خليفة عتيق «شباب الأهلي دبي»، محمد علي، حميد جمال «عجمان»، حمد سالم «العروبة»، عبدالله سالم، خليفة سالم «العين»، عبدالعزيز داود، عبدالله عباس، محمد عبدالرحمن، راشد عيسى «النصر»، راشد عبدالله، أحمد عامر، عبدالله سالمين، عبدالرحمن أمان، مانع عوض، إسماعيل سلطان «الوحدة»، شهاب أحمد، راشد فؤاد، مبارك مطر «الوصل»، وليد سلطان «اتحاد كلباء».

يضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بدر أحمد مديراً للمنتخب، فيردو ميلين مدرباً، عبدالرحمن الحداد مساعداً للمدرب، علي عاشور مدرباً للحراس، دافور ليوزوفيتش مدرباً للياقة البدنية، خلدون الكلوب طبيباً، بدر عبدالوهاب معالجاً طبيعياً، جورج بوقنار مدلكاً، جمال الحاج مسؤولاً للمهمات.