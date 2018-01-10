«المنتخبات» تجتمع مع زاكيروني لتحديد معسكر مايو

معتز الشامي (دبي)

خاطبت إدارة المنتخبات باتحاد الكرة، الاتحاد التايلاندي لمعرفة إمكانية تقديم مباراة افتتاح بطولة كأس الملك التي يشارك فيها «الأبيض» مع تايلاند والجابون وسلوفاكيا، من 23 إلى 25 مارس المقبل.

وترغب اللجنة في زيادة فترة الراحة بين المباراتين في البطولة الدولية الودية التي تقام بنظام خروج المغلوب، بحيث يلعب منتخبنا مع الجابون أو سلوفاكيا، وفي حال الفوز، يلتقي الفائز من المباراة الثانية، على لقب البطولة أو الخاسر على المركز الثالث، بحيث تكون المباراة الأولى 22 مارس، بدلاً من 23 أو ترحيل النهائي إلى 26 بدلاً من 25 مارس.

ويتمسك الاتحاد التايلاندي بعدم ترحيل النهائي؛ لأنه يقام يوم الأحد، ضماناً للحضور الجماهيري، بينما يتم قبول الطلب الإماراتي بتقديم مباراة الافتتاح لمدة 24 ساعة، على أن يغادر «الأبيض» 18 أو 19 مارس، لاستئناف معسكره الإعدادي للبطولة، والتي تأكد مشاركة منتخبنا فيها بالقوام الأساسي.

وينتظر أن يعقد فريق عمل المنتخبات باتحاد الكرة، اجتماعاً مع المدير الفني الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، خلال الأيام القليلة المقبلة، لوضع النقاط على الحروف، فيما يتعلق بتفاصيل التجمع المزمع أن يدخله «الأبيض» عقب نهاية الموسم، في أول مايو المقبل، وقبل شهر رمضان، بهدف استغلال فرصة وجود أكثر من منتخب عالمي يرغب في أداء مباريات ودية قبل انطلاقة «مونديال موسكو» في يونيو.