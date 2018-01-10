عبدالله عامر (الذيد)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الرابع لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «الذيد - 2018» التي أقيمت على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن بإمارة الشارقة، كما شهد المنافسات جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الأصايل من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وانتزعت «سمحة» لحميد سعيد النيادي ناموس أول أشواط الرموز المخصصة للثنايا أبكار لمسافة 8 كلم، وفازت بالكأس وسيارة رنج روفر بعد أن قطعت مسافة الشوط بلغ 12:39:5، وجاءت في المركز الثاني «سطر» لحمد فايل حمد الزرعي بتوقيت بلغ 12:44:3، ووصلت في المركز الثالث «الظفرة» لمحمد صغير محمد المنصوري بزمن بلغ 12:54:1.

وفي الشوط الثاني المخصص للثنايا جعدان مفتوح، كان الموعد مع «شاهين» لسليم مسلم قنزول العامري، لينهي مراحل الشوط بزمن بلغ 12:43:1، تاركاً المركز الثاني لـ «نهاب» مع المالك علي بن حمودة الظاهري بزمن بلغ 12:46:5، ووصل في المركز الثالث «الواصل» لسعيد ناصر بوقبي المنصوري، وأنهى مراحل الشوط بزمن بلغ 12:48:2.

وفي الشوط الثالث، تصدرت «نهابة» لمحمد مبارك بالحرزي الشامسي مراحل الشوط لتكسب ناموس الشوط والمركز الأول بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 12:34:4، وفي الشوط الرابع فازت «السايحة» لحمد محمد قنزول العامري بالمركز الأول بزمن بلغ 12:36:4، وفي الشوط الخامس تقدم «سرمد» لعمهي سالم المنصوري على منافسيه، ليحرز الناموس بتوقيت قدره 12:50:9، وفي الشوط السادس انتصر «محذر» لعبدالله صالح طرشوم العامري على منافسيه، ليحلق مع ناموس الشوط والمركز الأول بتوقيت بلغ 12:48:7، وأهدى «تركمان» صدارة الشوط السابع لمالكه عبدالله أحمد السبوسي بعد وصوله في المركز الأول بزمن قدره 12:43:8، وفي الشوط الثامن، انتزعت «الذيبة» لسيف علي بن كليب الكتبي ناموس الشوط بزمن بلغ 12:34:8، وفي الشوط التاسع، حلقت «وداع» مع المركز الأول مهدية مالكها راشد علي بن كليب الكتبي ناموس الشوط والمركز الأول بزمن قدره 13:04:8، وفي آخر أشواط الثنايا والفترة المسائية كان الموعد مع «لوزان» لعبدالله ناصر الشريفي لتحلق مع المركز الأول والناموس، وأنهت مراحل الشوط بتوقيت قدره 12:50:1، حصل جميع الفائزين بالأشواط على سيارات وبقية المراكز إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة.