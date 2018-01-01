مبخوت: تعودت على الضغوط والأهداف آتية

الكويت (الاتحاد)

شدد علي مبخوت، مهاجم منتخبنا، على أن «الأبيض» حقق المطلوب منه، ونجح في التأهل إلى نصف النهائي، مشيراً إلى أن مسألة تحسن الأداء داخل الملعب تأتي مع الوقت، ومع كثرة المباريات، واللاعبون يدركون أن لديهم الأفضل داخل الملعب، وقال: لدينا إصرار في إسعاد الجماهير الإماراتية، وتقديم مستوى يرضي الجميع، ننتظر أن نرى جماهيرنا في المدرجات تقدم الدعم والمساندة للمنتخب، فهم اللاعب رقم 1، ونعدهم أن نقاتل داخل الملعب لإسعادهم.

وأضاف: رغم الانتقادات لمستوى المنتخب، إلا أننا حققنا المطلوب وتأهلنا، وأصبحنا الأقرب للظفر باللقب، والتركيز الآن على مباراة العراق اليوم، وهدفنا الفوز والوصول إلى النهائي، والسعي للتويج باللقب، وندرك أن اللقاء سيكون قوياً وصعباً على الفريقين، والمنتخب العراقي قوي ومنظم ومستقر، ويضم لاعبين مميزين وأصحاب مهارات فردية، فضلاً عن التفاهم والتجانس، ما يعني أن «أسود الرافدين» أحد المنتخبات المرشحة للقب، وعلينا أن نكون في قمة التركيز والجاهزية لتلك المباراة.

ولفت مبخوت إلى أن «الأبيض» لم يكمل تحضيراته بالشكل المطلوب للبطولة، وقال: دخلنا إلى «خليجي 23» وينقصنا لاعبون بداعي الإصابة أو عدم الجاهزية، ولكن مع الوقت أصبح المستوى يتطور وفي تصاعد، وعلينا أن نستغل الثقة التي حصلنا عليها بالتأهل، وأن نلعب بقوة أمام العراق بدوافع الفوز، وأتمنى أن نسعد الجماهير الإماراتية.

وأضاف: في لقاء اليوم أثق أن المنتخب سيقدم الأداء والمستوى المطلوب، ونعد الجماهير بأننا سنكون أفضل وننتظر دورهم في المدرجات، حتى يستمر الدعم المطلوب، كما نعدهم بالمنافسة على اللقب. وعن الضغوط المرتبطة بالبطولة بشكل عام، وكيفية مواجهتها في ظل انتقاد عدم تسجيله للأهداف، قال: تعودت على التعامل مع الضغوط المرتبطة بالبطولات والمباريات الدولية، فهذا أمر طبيعي، والجماهير عندما تنتقد، فهي تفعل ذلك لخوفها على المنتخب، وحبها لـ «الأبيض»، ونحن نقدر ذلك، ونعهد بتقديم الأفضل.

وأضاف: الثقة موجودة، وتسجيل الأهداف قادم لا محالة، لكن نحن حتى الآن نحقق المطلوب، وما زلنا في بداية مرحلة جديدة بجهاز فني جديد، والوصول إلى الأداء الذي يرضي الجميع يحتاج إلى الوقت، ورغم ذلك أصبحنا أقوى وأفضل دفاعياً، وهذا أمر جيد للغاية، يجب ألا يغفله من ينتقد المنتخب.