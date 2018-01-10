«البرية» تحتفظ بلقب بطولة محمد بن زايد للجو جيتسو

أبوظبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أمس ختام بطولة محمد بن زايد آل نهيان للجو جيتسو على مستوى القوات المسلحة، التي اختتمت منافساتها في مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي.

كما شهد ختام البطولة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وعدد من كبار القادة العسكريين.

وفازت قيادة القوات البرية بدرع التفوق العام والمركز الأول للبطولة للسنة الثانية على التوالي، فيما حصلت قيادة كلية زايد الثاني العسكرية على المركز الثاني، ونال المركز الثالث قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، واشتملت البطولة على منافسات الحزام الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود تحت 29 سنة والأساتذة 30 سنة فأكثر.

وكان حفل الختام قد بدأ بعرض فيلم وثائقي تناول عرضاً لأبرز بطولات الجو جيتسو في القوات المسلحة والخدمة الوطنية والاحتياطية التي أقيمت خلال العام الماضي.