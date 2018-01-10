60 دراجاً في سباق النخبة بسيح السلم

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينطلق في الواحدة ظهر اليوم بمضمار القدرة للدراجات الهوائية بمنطقة سيح السلم، السباق الثاني في النسخة الثانية لسباق سيح السلم، «النخبة» لمسافة 128 كلم، الذي يشارك فيه 60 دراجاً، يمثلون 4 فئات، الأولى تضم 15 دراجاً من المتأهلين من الأندية، والثانية تضم 15 دراجاً من الهواة المواطنين، والثالثة تضم 15 دراجاً من الأجانب داخل الدولة والذين تم اختيارهم من سباق مراس الذي جرى في اليوم الوطني، والفئة الرابعة والأخيرة تضم 15 دراجاً من الدراجين المعتزلين.

ويعد السباق أكبر السباقات التي تقام في المنطقة، من حيث قيمة الجوائز المالية، والذي يتضمن ثلاثة سباقات، أقيم الأول 7 ديسمبر الماضي، والثاني يقام اليوم لفئة النخبة، والثالث يقام خلال فبراير المقبل، ويضم كل سباق 60 دراجاً، ليصل المجموعة في نهاية المرحلة الثالثة إلى 180 دراجاً، ورصدت اللجنة المنظمة للحدث جائزة مليون درهم لأول 20 دراجاً في كل سباق، ليصل إجمالي الجوائز المالية 3 ملايين درهم.

ويقام السباق للعام الثاني على التوالي برعاية شركة مراس الراعي الرئيس للسباق، فيما أنهت اللجنة العليا المنظمة للسباق برئاسة الشيخ مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم ومدير البطولة، والأعضاء عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، وماجد عبد الرحمن البستكي، رئيس اللجنة الإعلامية، ورامي النابلسي، جميع الاستعدادات لتنظيم السباق.

ويبدأ تجمع الدراجين المشاركين في العاشرة والنصف صباحاً للتجهيز، ووضع الشرائح الإلكترونية، والأرقام على الدراجات، كما يعقد الشيخ مروان بن حشر آل مكتوم الاجتماع الفني للاعبين لتوضيح وشرح تفاصيل السباق.

وتقوم اللجنة بتكريم الفائزين الأوائل الـ20 بعد نصف ساعة من وصول أول متسابق، حيث حددت اللجنة آخر وصول للدراجين بعد 30 دقيقة من دخول المتصدر، وبعدها سيتم شطب نتائج الدراجين الذين يصلون بعد ذلك إلى خط النهاية.