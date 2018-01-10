69 نادياً في النسخة الرابعة لـ «عربية السيدات»

أسامة أحمد (الشارقة)

برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تنطلق النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات «الشارقة 2018» التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من 2 إلى 12 فبراير المقبل، بمشاركة 69 نادياً من 17 دولة.

وتتنافس المشاركات في 9 ألعاب هي كرة السلة، الطائرة، كرة الطاولة، القوس والسهم، المبارزة، الرماية، ألعاب القوى، الفروسية «قفز الحواجز»، إضافة إلى لعبة الكاراتيه للمرة الأولى في الحدث الذي يشهد أضخم مشاركة عربية في تاريخ الدورة، حيث يقام حفل الافتتاح على مسرح واجهة المجاز المائية يوم 2 فبراير المقبل، فيما يمثل ناديا الشارقة للسيدات والوصل الإمارات في هذا الحدث العربي المهم بعد اعتذار أكثر من ناد بالدولة، حيث يظهر الأول في جميع الألعاب، بينما الوصل في الطائرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة أمس بعين الإمارات في قناة القصباء والذي كشفت خلاله كل تفاصيل الدورة الرابعة والذي حضره الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا، والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد المبارزة، وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، رئيسة اللجنة التنفيذية للدورة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعلي المدفع نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من قيادات العمل الرياضي.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي أن الدورة الرابعة تقام في «عام زايد»، فالمغفور له الوالد المؤسس مصدر إلهام للجميع والذي ساند المرأة الإماراتية لتصبح نموذجاً يحتذى، موجهاً الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وقرينته سمو الشيخة جواهر القاسمي على دعمهما لرياضة المرأة وتوفير بيئة ملائمة لتنمية قدرات اللاعبين، حيث باتت «الإمارة الباسمة» منصة فعالة لها.