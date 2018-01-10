69 نادياً في النسخة الرابعة لـ «عربية السيدات»

أسامة أحمد (الشارقة)
برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تنطلق النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات «الشارقة 2018» التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من 2 إلى 12 فبراير المقبل، بمشاركة 69 نادياً من 17 دولة.
وتتنافس المشاركات في 9 ألعاب هي كرة السلة، الطائرة، كرة الطاولة، القوس والسهم، المبارزة، الرماية، ألعاب القوى، الفروسية «قفز الحواجز»، إضافة إلى لعبة الكاراتيه للمرة الأولى في الحدث الذي يشهد أضخم مشاركة عربية في تاريخ الدورة، حيث يقام حفل الافتتاح على مسرح واجهة المجاز المائية يوم 2 فبراير المقبل، فيما يمثل ناديا الشارقة للسيدات والوصل الإمارات في هذا الحدث العربي المهم بعد اعتذار أكثر من ناد بالدولة، حيث يظهر الأول في جميع الألعاب، بينما الوصل في الطائرة.
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وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي أن الدورة الرابعة تقام في «عام زايد»، فالمغفور له الوالد المؤسس مصدر إلهام للجميع والذي ساند المرأة الإماراتية لتصبح نموذجاً يحتذى، موجهاً الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وقرينته سمو الشيخة جواهر القاسمي على دعمهما لرياضة المرأة وتوفير بيئة ملائمة لتنمية قدرات اللاعبين، حيث باتت «الإمارة الباسمة» منصة فعالة لها.
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