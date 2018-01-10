غالبية الألمان يشكون ارتفاع تكاليف السكن

برلين (د ب أ)

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يشعرون بالقلق من التكاليف المرتفعة للسكن.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أمس في برلين أن 79% من إجمالي نحو ألف ألماني يرون أنهم معرضون لخطورة كبيرة للسقوط في دائرة الفقر جراء تكاليف السكن المرتفعة.

وتبين من خلال الاستطلاع، الذي أجري بتكليف من منظمة «كاريتاس» الألمانية الخيرية، أن 74% من الألمان يخشون من فقدان منازلهم جراء ارتفاع تكاليف السكن.

وبحسب الاستطلاع، فإن توفير مساكن بأسعار معقولة من القضايا الرئيسة التي يتعين على الأوساط السياسية الاهتمام بها، إلى جانب الرعاية الصحية وفقر الأطفال والمعاشات، بل وتأتي قبل موضوع البطالة في الأولوية.

وقال بيتر نيهر، رئيس منظمة كاريتاس، خلال إطلاق المنظمة لحملة «كل إنسان يحتاج إلى منزل»: «أزمة السكن صارت واقعاً اجتماعياً ينطوي على خطر نزاع مجتمعي».

وذكر نيهر أنه حتى الممرضات ورجال الشرطة والعاملات في مجال التربية يرون أن هناك حالياً نقصاً في عروض السكن بأسعار معقولة، وقال: «المشكلة وصلت إلى الطبقة الوسطى في المجتمع»، موضحاً أن كثيراً من المواطنين يجدون أنه ليس لديهم فرص تقريباً في سوق الإسكان، أو أنهم مضطرون لإنفاق أكثر من ثلث دخلهم على الإيجارات.