تسهيلات جديدة للمستثمر الأجنبي في السعودية

الرياض (د ب أ)

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية أمس، القواعد المعدلة المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل في المملكة العربية السعودية.

وقالت الهيئة، في بيان صدر عنها، إن من شأن تلك التحديثات أن تسهل شروط التأهيل للمستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية التابعة لهم ومديري المحافظ الأجانب وصناديقهم الاستثمارية التي يديرونها. وسيبدأ العمل بالقواعد المعدلة، اعتباراً من 23 يناير الجاري.

وقالت الهيئة إن التغييرات الرئيسة في القواعد الحالية تتضمن «تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل، وتوسيع نطاق المستثمرين الأجانب المؤهلين بخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون من مليار دولار إلى 500 مليون دولار».

وقال محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية «تهدف هذه التحسينات إلى تسهيل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب، وجعلها جزءًا من إجراءات فتح الحسابات،عوضاً عن آلية التسجيل، وستؤدي هذه التغييرات إلى توسيع نطاق دخول المزيد من المؤسسات المالية من حول العالم، كما ستسرع وتسهل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب». وقد بدأ برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل في يونيو 2015، وتم تعديله في عام 2016.

وحتى نهاية عام 2017، سجلت 118 مؤسسة مالية أجنبية كمؤسسات مالية أجنبية مؤهلة، وفقاً للهيئة.

وتنظم القواعد الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتحديد أهلية المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة.