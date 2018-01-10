سعود القاسمي: دعم القيادة الرشيدة وضع «أصحاب الهمم» في الطليعة

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تولي عناية خاصة بدعم «أصحاب الهمم»، وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، وبشكل خاص الرياضات الخاصة بهم، حيث تبوأت الدولة مكانة مرموقة على المستوى العالمي في رياضة «أصاحب الهمم».

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصره سموه في مدينة صقر بن محمد أمس، محمد عبد الله الجنيبي رئيس اللجنة العليا لاستضافة أبوظبي لألعاب الأولمبياد الخاص 2019 يرافقه أعضاء اللجنة العليا.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة برئيس وأعضاء اللجنة العليا، موجهاً سموه الجهات ذات الاختصاص في الإمارة بتقديم كل التعاون في سبيل نجاح الحدث الرياضي العالمي الكبير الذي سوف تستضيفه أبوظبي 2019 كأول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، على أبرز البرامج والملامح الأساسية للحدث التاريخي، مثمناً سموه جهود اللجنة العليا لإنجاح هذا الحدث الذي يعكس ثقة العالم بإمكانات دولة الإمارات وكوادرها الوطنية في تنظيم أكبر المنافسات والأحداث الرياضية، وإبراز الوجه الحضاري للإمارات التي باتت محط أنظار العالم، مشيراً سموه إلى الدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بشؤونهم وتشجيعهم وإدماجهم في المجتمع، وتذليل التحديات والصعاب كافة من أمامهم وتمكينهم من تحقيق الإنجازات والبطولات على المستويين الإقليمي والدولي. وأعرب صاحب السمو عن ثقته بقدرة أبناء الإمارات على وضع لمسات إضافية ومهمة في مسيرة هذه الألعاب، متمنياً سموه لرئيس وأعضاء اللجنة العليا وللجميع التوفيق والنجاح في خدمة هذه الرياضة المهمة على المستوى العالمي. حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وراشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين.