نهيان بن مبارك يتسلم جائزة الشخصية الرياضية المحلية

رضا سليم (دبي)

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين في الدورة التاسعة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس أمناء الجائزة أمس بمركز دبي التجاري العالمي، وشارك في تكريم الفائزين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، حيث تم تكريم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بجائزة الشخصية الرياضية المحلية، وذلك تقديراً لجهود معاليه في إثراء الحركة الرياضية من خلال رئاسته مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وتوجيهاته ومبادراته لدعم الاتحادات الرياضية الوطنية والأندية وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتشييد المنشآت الرياضية والشبابية، وتحقيق إنجازات رياضية كبيرة خلال فترة رئاسته للهيئة.

وتسلمت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، جائزة الشخصية الرياضية العربية، تقديراً لإسهاماتها في تأسيس الرياضة النسائية السعودية وتنظيمها من خلال إدخال رياضة المرأة في المدارس العامة.

وتسلم عمر عبدالرحمن «عمّوري»، لاعب فريق العين ومنتخبنا الوطني لكرة القدم، جائزة الرياضي المحلي، لحصوله على لقب أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2016، بالإضافة إلى حصوله على أفضل لاعب إماراتي وأفضل لاعب خليجي وأفضل لاعب عربي، وحصل الحكم إبراهيم يوسف المنصوري على جائزة الحكم المحلي، ونال سعيد بن سرور مدرب جودلفين للخيول على جائزة أفضل مدرب محلي.

ونال اتحاد الجو جيتسو جائزة المؤسسة المحلية، وذلك لدوره في تمكين المرأة رياضياً من خلال خلق بطولات بإدارة نسائية موجهة إلى العنصر النسائي، بهدف زيادة عدد الممارسات للعبة وبناء منتخبات وطنية مثلت الدولة في بطولات دولية وقارية، وأفرزت نتائج إيجابية للمرة الأولى بإجمالي 16 ميدالية.