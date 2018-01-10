21 ألف ألماني لم يستطيعوا تحمل تكاليف دفن أقاربهم العام الماضي

فيسبادن (د ب أ)

لم يستطع 21500 شخص تقريباً في ألمانيا تحمل تكاليف دفن أقاربهم خلال العام الماضي، واضطروا للمطالبة بالحصول على دعم مالي من هيئة الشؤون الاجتماعية للقيام بذلك.

وذكرت صحيفة «باساور نويه بريسه تسايتونج» الألمانية في عددها الصادر أمس استناداً إلى بيانات جديدة من المكتب الاتحادي للإحصاء بمدينة فيسبادن، أن الدعم المالي لعمليات الدفن كلف المحليات نحو 60 مليون يورو خلال العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحليات بولاية شمال الراين-فيستفاليا تكبدت أعلى التكاليف، حيث دفعت نحو 16.9 مليون يورو. وأضافت الصحيفة أن هذه الولاية يعيش بها أيضاً أغلب الأشخاص الذين لم يستطيعوا تحمل تكاليف دفن أقاربهم مقارنة بالولايات الأخرى، ويبلغ عددهم 3757 شخصاً.

وطالب 2311 شخصاً بالحق في الحصول على دعم مالي في ولاية بادن-فورتنمبرج، وبلغ عدد مثل هؤلاء الأشخاص 2207 أشخاص في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا و2160 شخصاً في ولاية سكسونيا السفلى، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة الألمانية، استناداً إلى بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، إلى أن عدد هؤلاء الأشخاص بشكل إجمالي على مستوى ألمانيا هو العدد نفسه تقريباً الذي تم رصده خلال الأعوام الماضية.

يشار إلى أن المحليات تقرر بنفسها كم الأموال التي تدفعها كدعم مالي لأعمال الدفن. ودعت زابينه تسيمرمان، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض، لإدخال معايير موحدة على مستوى ألمانيا بشأن دفع المحليات لنفقات أعمال الدفن.

وقالت في تصريحات للصحيفة ذاتها: «إن من المتوقع زيادة الأموال اللازمة لتحمل المحليات لتكاليف الدفن في المستقبل، نظراً لزيادة معدل الفقر مع التقدم في العمر وأسباب أخرى».