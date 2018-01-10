21 ألف ألماني لم يستطيعوا تحمل تكاليف دفن أقاربهم العام الماضي

فيسبادن (د ب أ)
لم يستطع 21500 شخص تقريباً في ألمانيا تحمل تكاليف دفن أقاربهم خلال العام الماضي، واضطروا للمطالبة بالحصول على دعم مالي من هيئة الشؤون الاجتماعية للقيام بذلك.
وذكرت صحيفة «باساور نويه بريسه تسايتونج» الألمانية في عددها الصادر أمس استناداً إلى بيانات جديدة من المكتب الاتحادي للإحصاء بمدينة فيسبادن، أن الدعم المالي لعمليات الدفن كلف المحليات نحو 60 مليون يورو خلال العام الماضي.
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وطالب 2311 شخصاً بالحق في الحصول على دعم مالي في ولاية بادن-فورتنمبرج، وبلغ عدد مثل هؤلاء الأشخاص 2207 أشخاص في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا و2160 شخصاً في ولاية سكسونيا السفلى، بحسب الصحيفة.
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يشار إلى أن المحليات تقرر بنفسها كم الأموال التي تدفعها كدعم مالي لأعمال الدفن. ودعت زابينه تسيمرمان، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض، لإدخال معايير موحدة على مستوى ألمانيا بشأن دفع المحليات لنفقات أعمال الدفن.
وقالت في تصريحات للصحيفة ذاتها: «إن من المتوقع زيادة الأموال اللازمة لتحمل المحليات لتكاليف الدفن في المستقبل، نظراً لزيادة معدل الفقر مع التقدم في العمر وأسباب أخرى».