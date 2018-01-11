الهند تخفف القيود على الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو

نيودلهي (د ب أ)

خففت الحكومة الهندية أمس القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الرئيسة، مثل محال البيع بالتجزئة أحادية العلامة التجارية والبناء والطيران المدني، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي. وحتى الآن، يسمح بأن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر في أي مشروع بالقطاعين الخاص والعام إلى نسبة 49%، ويحتاج تجاوز هذه النسبة موافقة حكومية.

وفي اجتماع للحكومة بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تقرر منح المستثمرين الضوء الأخضر للاستثمار بنسبة 100% في قطاع البيع بالتجزئة أحادي العلامة التجارية وقطاعات أخرى من دون الحاجة للحصول على موافقة حكومية، وفقا للمتحدث باسم الحكومة فرانك نورونها. كما سمحت الحكومة لشركات الخطوط الجوية الأجنبية بالاستثمار بنسبة تصل إلى 49% في الخطوط الجوية الهندية المحاطة بالديون «آير إنديا»، لكن بعد الحصول على موافقة حكومية.

وأمنت الهند تدفق استثمارات أجنبية قوية في الأعوام الأخيرة، لكن نمو الاقتصاد تباطأ مؤخراً. وأفادت توقعات حكومية بأن يتباطأ نمو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ليصل إلى 6.5% في العام المالي 2018-2017 مقارنة بنسبة 7.1% في العام المالي السابق له. ويبدأ العام المالي بالهند في أبريل.