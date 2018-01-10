%5 متوسط نمو اقتصاد الشارقة خلال 5 سنوات

الشارقة (وام)
نما اقتصاد الشارقة بنسبة 5% في المتوسط، خلال الفترة من عام 2010 إلى 2016، حسب مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصادرة أمس، عن دائرة التنمية الاقتصادية.
وأظهرت البيانات أن الأنشطة المالية وأنشطة التأمين سجلت أكثر القطاعات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قدرها 35.9%، يليها قطاع التعليم بنسبة 10.6%، ثم قطاع الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 10% وقطاع أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بنسبة 8.3% خلال الأعوام 2010-2016.
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ويتميز هذا الإصدار، والذي يعتبر الأول من نوعه، بجمع المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للأعوام الخمسة معاً ليتيح للمهتمين من مستثمرين ورواد أعمال ومتخصصين معرفة مجريات اقتصاد الإمارة بهدف المساهمة في تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والواسع، ودعم الرؤية الفريدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في خلق بيئة تنموية تتيح بناء جيل يستلهم روح التميز من قيادة حكيمة تسترشد بمكتسبات الماضي وطموحات المستقبل.
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وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: «إن إمارة الشارقة حققت أهداف الألفية قبل موعدها، وتجاوزت عدداً من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة من خلال تبنيها نموذجاً اقتصادياً تنموياً فريداً».