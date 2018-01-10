210 آلاف نطاق وطني تم تسجيلها في الإمارات العام الماضي

دبي (الاتحاد)

شهد العام الماضي تسجيل أكثر من 210 آلاف نطاق وطني «ae.»، لتحقق الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المستهدف لعدد النطاقات لاستمرارية الحفاظ على المكانة الأول عربياً في هذا المجال، حسب ما أعلنت في بيان أمس.

وقال ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة بالإنابة: «يعكس نجاح النطاق الوطني المكانة المتميزة والموثوقية التي يتمتع بها النطاق في الإمارات، وهو دلالة على مدى تطور البنية التحتية الرقمية التي تلبي متطلبات كل أشكال الحضور الإلكتروني للشركات والمؤسسات والأفراد، ويعد الحضور الإلكتروني للدولة على شبكة الإنترنت مؤشراً مهماً على ثقة قطاع الأعمال بقدرة النطاق الوطني وصدقيته لدى الجمهور المستهدف في الدولة».

وأضاف: «يعزز النطاق الوطني البيئة الاستثمارية، إذ يوفر خياراً إضافياً لعناوين الإنترنت بالنسبة للشركات».