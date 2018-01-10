«اقتصادية دبي»: 73 شكوى ومخالفتان بشأن ضريبة القيمة المضافة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تلقت اقتصادية دبي نحو 73 شكوى مرتبطة بضريبة القيمة المضافة من المستهلكين يوم الثلاثاء الماضي، بحسب أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في الدائرة، الذي حذر التجار وأصحاب المنشآت التجارية من التلاعب في الأسعار أو في نسبة الضريبة المقدرة بـ5% على أسعار المنتجات أو الخدمات المشمولة بالضريبة.

وأشار الزعابي إلى أن وجهود فرق التفتيش أدت إلى تحرير مخالفتين واستدعاء مسؤولي 7 منشآت تجارية للتحقق من الشكاوى الواردة بحقها من قبل المستهلكين وتم طلب مستندات إضافية من أصحاب تلك المنشآت للحصول على إيضاحات حول الشكاوى الواردة بحقهم، داعياً المستهلكين للحرص خلال عملية الشراء والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو عدم الالتزام بالقوانين، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار.

وشدد مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في اقتصادية دبي على ضرورة مطالبة المستهلك بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها، لحماية حقوقه لاحقاً، مضيفا أنه في حال رفض البائع تسليم الفاتورة، يجب على العملاء تقديم الشكاوى من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسة.

وأشار الزعابي إلى أن الفرق التوعوية التي شكلتها اقتصادية دبي تواصل زيارتها مختلف الأسواق والمنشآت التجارية في مختلف أنحاء دبي من أجل إيضاح الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل التجار فيما يتعلق بالفواتير الضريبية.

ومن جانب آخر، حرصت فرق عمل التفتيش الميداني على مراقبة الأسواق من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة فجراً، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية بالقوانين التجارية المعمول بها في الإمارة، خاصة التأكد من عدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه على المستهلكين بداعي تطبيق الضريبة.