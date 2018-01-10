«اقتصادية دبي»: 73 شكوى ومخالفتان بشأن ضريبة القيمة المضافة

مصطفى عبد العظيم (دبي)
تلقت اقتصادية دبي نحو 73 شكوى مرتبطة بضريبة القيمة المضافة من المستهلكين يوم الثلاثاء الماضي، بحسب أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في الدائرة، الذي حذر التجار وأصحاب المنشآت التجارية من التلاعب في الأسعار أو في نسبة الضريبة المقدرة بـ5% على أسعار المنتجات أو الخدمات المشمولة بالضريبة.
وأشار الزعابي إلى أن وجهود فرق التفتيش أدت إلى تحرير مخالفتين واستدعاء مسؤولي 7 منشآت تجارية للتحقق من الشكاوى الواردة بحقها من قبل المستهلكين وتم طلب مستندات إضافية من أصحاب تلك المنشآت للحصول على إيضاحات حول الشكاوى الواردة بحقهم، داعياً المستهلكين للحرص خلال عملية الشراء والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو عدم الالتزام بالقوانين، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار.
|
وأشار الزعابي إلى أن الفرق التوعوية التي شكلتها اقتصادية دبي تواصل زيارتها مختلف الأسواق والمنشآت التجارية في مختلف أنحاء دبي من أجل إيضاح الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل التجار فيما يتعلق بالفواتير الضريبية.
|