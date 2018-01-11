البنك الدولي: 3.1 % نمو اقتصاد الإمارات في 2018

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2018 لتصل إلى 3.1% مقارنة مع تقديراته السابقة في شهر يونيو الماضي التي كانت بحدود 2.5%، وذلك نتيجة بالتزامن مع تعافي أسعار النفط والإصلاحات المالية وكذلك استمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمتعلقة باكسبو 2020 دبي.

ووفقاً لبيانات البنك الدولي التي جاءت ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2018 الصادر أمس، يسجل الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2018 أعلى معدل نمو بين الاقتصادات الخليجية، مرجحاً أن يواصل اقتصاد الإمارات وتيرة النمو المرتفع خلال العامين 2019 و2020 بنسبة تصل إلى 3.3%.

وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي من 0.7% في 2017 إلى 2% خلال العام الجاري.

وقال البنك في التقرير المنشور على موقعه أنه من المتوقع أن يقفز معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط إلى 3% عام 2018 من 1.8% عام 2017، إذ تشير التوقعات أيضاً إلى أن الإصلاحات التي تشهدها المنطقة ستكتسب قوة الدفع اللازمة، وأن القيود المالية ستخف حدتها مع ثبات أسعار النفط، ومن المتوقع أن تدعم تدفقات السياحة المواتية النمو في البلدان التي لا تعتمد على الصادرات النفطية.

وبحسب التقرير فإنه من المتوقع أن يؤدي استمرار الصراعات الجيوسياسية وضعف أسعار النفط إلى تراجع النمو الاقتصادي، في حين يتوقع أن يرتفع معدل النمو في المملكة العربية السعودية إلى 1.2% عام 2018 من 0.3% عام 2017، مع ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 4.5% في السنة المالية 2018 من 4.2% السنة الماضية.

ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% عام 2018 بعد أن شهد عام 2017 أداءً أقوى من المتوقع، وذلك مع استمرار الانتعاش في الاستثمارات والتصنيع والتجارة، واستفادة البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية من ثبات الأسعار.