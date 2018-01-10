بحوث معالجة الزهايمر تتعرض لانتكاسة

واشنطن (أ ف ب)
خلصت دراسة نشرت نتائجها مجلة «جورنال اوف ذي أميريكن ميديكل أسوسييشن» (جاما)، إلى أن جزئية واعدة ضد مرض الزهايمر لم تظهر الفعالية المتوقعة إثر سلسلة من التجارب السريرية.
ودفعت دراسات سابقة إلى الاعتقاد بأن مادة «ايدالوبيردين» من مجموعة «لوندبك» الدنماركية لصناعة الأدوية قادرة على تحسين القدرات الإدراكية لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر ممن يعالجون بأدوية موجودة للتقليل من الأعراض من دون وقف تطور هذا الانتكاس العصبي المستعصي.
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وفي كل من هذه الدراسات، اختير المشاركون عشوائياً لتناول جرعة من مادة «ايدالوبيردين»، أو دواء وهمي مع علاج آخر قائم ضد مرض الزهايمر. وأتت النتائج مخيبة للآمال لأن هذا الجزيء الجديد لم يعط أي مفعول على صعيد تحسين القدرات الإدراكية لدى المشاركين، أو احتواء تدهور هذه القدرات وذلك أياً كانت الجرعات المستخدمة.
وكتب معدو الدراسة، من بينهم علي رضا عطري، من مركز «كاليفورنيا باسيفيك» الطبي في سان فرانسيسكو، أن «هذه النتائج تظهر أن مادة «ايدالوبيردين» يجب ألا تستخدم في علاج مرض الزهايمر».