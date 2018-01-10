خطيبة هاري تغلق حساباتها على مواقع التواصل

لندن (د ب أ)

اتخذت الممثلة ميجان ماركل، خطيبة الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، قراراً بإغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية «عن مصدر مقرب من القصر الملكي البريطاني القول»: ماركل ممتنة لجميع من يتابعونها على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مع ذلك، هي لم تستخدم هذه الحسابات منذ فترة».

وأضاف المصدر أنها اتخذت قراراً بإغلاق حساباتها على مواقع «تويتر وفيسبوك وإنستغرام». يأتي قرار ميجان بإغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع تغير وضعها، حيث من المقرر أن تصبح أحد أفراد الأسرة الملكية البريطانية بعد زواجها من الأمير هاري، مايو المقبل.

ومن المقرر أن يتم نشر الأخبار المتعلقة بميجان على صفحة قصر كينجستون على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أنه حتى ديسمبر الماضي، بلغ عدد المتابعين لصفحة ميجان على الانستجرام 1.9 مليون شخص، بالإضافة إلى أكثر من 350 ألف متابع على صفحتها على تويتر. ويذكر أن الأمير هاري وميجان، أعلنا خطوبتهما، نوفمبر الماضي.