بطاقات المشرق الائتمانية تقدم باقة من المزايا

دبي (الاتحاد)

يقدم بنك المشرق، مجموعة متنوعة من بطاقات الائتمان بهدف تلبية أوسع نطاق من الاحتياجات المتنوعة للعملاء، والتي تتناسب مع أساليب الحياة المختلفة.

وقال بانكاج كاندرا، رئيس قسم بطاقات الائتمان في بنك المشرق موضحاً الهدف من طرح خيارات متنوعة للبطاقات الائتمانية: «أظهرت الأبحاث أن معظم العملاء يختارون بطاقات الائتمان بناء على برنامج نقاط المكافآت التي توفرها، أو بسبب الخصومات والمزايا التي تقدمها.

وتعرف الإمارات بأنها بلد تضم مختلف الثقافات، وقد حرصنا في المشرق أن نبدأ العام الجديد بالتركيز على تلبية تطلعات العملاء في الإمارات في كافة الفئات والتي تتضمن المطاعم ووجهات السفر ومراكز التسوق ومراكز اللياقة البدنية وملاعب الجولف وغيرها الكثير، لهذا نقدم بطاقة ائتمان تتناسب مع تطلعات كل عميل».

وأضاف كاندرا: «تتيح جميع البطاقات الائتمانية للعملاء الحصول على نقاط سلام عند الإنفاق باستخدام بطاقة المشرق، ثم استخدامها في الحصول على مجموعة واسعة من المنتجات التي تناسب نمط الحياة لكل منهم، والتسوق مجاناً من خلال استبدال النقاط في 2200 متجر، منها شرف دي جي وجاكيز وجمبو وهوم سنتر وداماس وغيرها.

كما تتيح البطاقات للعملاء أيضًا كسب نقاط سلام إضافية تصل إلى 10 أضعاف عند الشراء من شركاء المشرق، أو استبدال نقاط سلام ببطاقات السفر مع شركاء الطيران بزيارة الموقع».

وتشمل المزايا الأخرى لبطاقات المشرق الائتمانية تخفيضات تصل إلى 30% في أكثر من 2000 مطعم، وعروض للسفر على مدار العام تشمل تذاكر والإقامة في الفنادق وباقات العطلات والتأمين المجاني أثناء السفر والمواصلات إلى المطار ودخول صالة كبار الزوار في المطار، وخصومات على مختلف المنتجات والخدمات عند الشراء من متاجر التجزئة والمتاجر الإلكترونية وشراء تذاكر السينما والاشتراك في مراكز اللياقة وحجز صالات الحفلات للأطفال واستئجار السيارات، والدخول المجاني لـ 34 مركز «فتنس فرست للياقة البدنية» في الإمارات، والدخول المجاني غير المحدود لشخصين لأفضل ملاعب الجولف في الإمارات.