«الاتحاد العقارية» تستحوذ على %5.68 من أسهم «بالم هيلز»

دبي (الاتحاد)

قامت مجموعة «الاتحاد العقارية»، من خلال شركة «يو بي بي كابيتال للاستثمار» بالاستحواذ على حصة استراتيجية تبلغ 5.68% من إجمالي أسهم شركة «بالم هيلز للتعمير» التي تتخذ من جمهورية مصر العربية مقراً لها، والمدرجة في البورصة المصرية وبورصة لندن.

تاسست شركة «بالم هيلز للتعمير» في العام 2005، وتعد إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في السوق المصرية، وهي تركز بشكل رئيسي على تطوير المشاريع السكنية والتجارية المتكاملة، والمدن الصغيرة، والمجتمعات الحضرية، والفنادق والمنتجعات الفاخرة.

وتسعى الشركة لمواصلة نموها وتوسعها باطراد، لتتحول بسرعة إلى لاعب أساسي في القطاع العقاري في المنطقة.

وتعتبر محفظة الأراضي الجاهزة للاستثمار التي تمتلكها الشركة حالياً من أكبر المحافظ في مصر، وتصل مساحتها إلى 41 مليون متر مربع، وهي متوزعة في مناطق استراتيجية تتيح للشركة تطوير مجموعة واسعة ومتنوعة من المشاريع العقارية التي تلبي احتياجات عملائها على اختلاف شرائحهم.

في حين تضم محفظة مشاريع «بالم هيلز للتعمير» الحالية 26 مشروعاً عقارياً في مراحل مختلفة من التطوير، تبلغ مساحتها بالإجمال أكثر من 27 مليون متر مربع متوزعة في جميع أنحاء مصر.

وقال أحمد يوسف خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد العقارية»: «تعتبر «بالم هيلز للتعمير» من أبرز شركات التطوير العقاري وأكثرها حيوية في جمهورية مصر العربية.

ومن هذا المنطلق، يأتي استحواذنا على هذه الحصة الاستراتيجية في الشركة ليمثل خطوة جديدة ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة والطموحة التي تنتهجها مجموعة«الاتحاد العقارية ش.م.ع»، والتي ترمي إلى تعزيز استثماراتها داخل وخارج الإمارات».