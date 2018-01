«أروي لكم ما تراه عيناي» من مأساة اللاجئين

أبوظبي (الاتحاد)

«أروي لكم ما تراه عيناي» كتاب جديد صدرت ترجمته العربية عن دار الساقي في لندن، لمؤلفه جايلز دولي، ومن ترجمة جولان حاجي، وهو يضم بين دفتيه 150 نسخةً من الصور الأصليّة، قالت عنها صحيفة «الجارديان» البريطانية: «إنها صور بالغة التأثير».

ففي أكتوبر 2015، أوكلت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» UNHCR إلى جايلز دولي توثيق أزمة اللاجئين. فتنقّل طوال الأشهر السبعة التالية ذهاباً وإياباً بين أوروبا والشرق الأوسط، ساعياً إلى إضفاء وجه إنساني على واحدة من أضخم الأزمات الإنسانية الملحّة في عصرنا.

زار دولي 14 بلداً ليروي قصص عائلات وأشخاص هربوا من أوطانهم مُكرَهين. وثّق اضطرابات لبنان، ومخيّمات الأردن والعراق، والمشاهد الجهنّمية على سواحل ليسبوس ووصول اللاجئين إلى ألمانيا. يجمع هذا الكتاب 150 نسخةً من الصور الأصلية، ويلتقط في خضمّ الرعب والمأساة مكمنَ الدعابة والإدهاش، وقبل أي شيء آخر مكمن الإنسانية.

جايلز دولي مصور فوتوغرافي نال جوائز عدّة. أمضى السنين العشر الأخيرة موثقاً تأثيرات الصراع في المدنيين عبر العالم. أثناء تغطية الحرب في أفغانستان سنة 2011، أصابته عبوة ناسفة بأذية جسيمة، لكنه استأنف عمله بعد ثمانية عشر شهراً. نشرت أعماله في مختلف أرجاء العالم ضمن مطبوعات مثل مجلة GQ، The Observer، Sunday Times، Vogue. أطلق أخيراً «ميراث الحرب» (the Legacy of War)، وهو مشروع ممتدّ 5 سنين لتوثيق مجتمعات ما بعد الصراع. هو عضو في مجلس أمناءNGO EMERGENCY UK، وسفير «المنظمة الخيرية لمكافحة الألغام» FABW.