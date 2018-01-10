6 أصوات مسكونة بالمدن والترحال.. ومعتوق يوقع ديوانه الجديد

عصام أبو القاسم (الشارقة)

شارك ستة شعراء من بلدان عربية عدة وأجيال مختلفة، في إحياء الأمسية الأولى للدورة السادسة عشرة من مهرجان الشعر العربي الذي ينظمه بيت الشعر التابع لدائرة الثقافة في الشارقة، وفي مستهل الأمسية التي احتضنتها قاعة المؤتمرات بقصر الثقافة وحضرها عبد الله العويس رئيس الدائرة، قرأ الشاعر الفلسطيني غسان زقطان، أربع قصائد، منها قصيدته الموسومة «ليس بعد»، والتي يصور فيها حيرة الشاعر إذ يقف في منتصف الطريق فلا يعرف أيكمل سبيله ويهجر مكانه الذي بات موحشاً أم يعود مستجيباً لنداء الألفة القديمة!. وعقب زقطان، انصت الحضور للشاعر الإماراتي عبد الله الهدية، الذي قرأ بدوره ثلاثة من نصوصه ذات الطابع العمودي، ومنها قصيدته «هذا سر مشكلتي»، وتلاه الشاعر الجزائري سليمان جوادي الذي ركز على إبراز العمق التاريخي والغني الثقافي والطبيعي لبلاده الجزائر.

أما الشاعرة السورية مروة حلاوة، فغنت للغة العربية، بوصفها «روح المصاحف» التي «خرّ صرح النحاة من أثقالها». وذلك في قصيدتها «نقش من الماء». فيما قدم الشاعر العراقي محمد العجة مجموعة من قصائده، منها قصيدته «لا ورد في التاريخ»، التي تصور حالة من «الحنين العاري» إلى زمن جميل كانت فيه الأحلام كبيرة بالإيمان. واختتمت الأمسية التي قدمتها الإعلامية السودانية غادة أبشر، بقراءة للشاعرة المغربية حليمة الإسماعيلي، التي خصّت مسقط رأسها، مدينة «جرادة» بعنوان «صفصافة الروح». وشهدت الأمسية حفل توقيع ديوان «المعلقة الثامنة» للشاعر الإماراتي كريم معتوق، وسط حضور واسع من جميع المشاركين.