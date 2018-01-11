مؤشرات الأسواق تتماسك أمام عمليات جني أرباح «القيادية»

حاتم فاروق (أبوظبي)

تعرضت الأسواق المالية المحلية لعمليات جني أرباح ومضاربات استهدفت الأسهم القيادية المدرجة خلال جلسة تعاملات أمس، ساهمت في هبوط المؤشرات العامة بنسب طفيفة، متماسكة أمام حركة مضاربية جاءت بهدف تحقيق أرباح رأسمالية بعد ثماني جلسات متتالية من الارتفاع، وذلك تزامناً مع عودة سيولة المؤسسات والمحافظ المالية الأجنبية، وظهور محفزات جديدة، يتقدمها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 768.8 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 525.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6061 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 70 شركة مدرجة، ارتفع منها 26 سهماً، فيما تراجعت أسعار 27 سهماً، وظلت أسعار 17 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسته على تراجع بلغت نسبته 0.29% ليغلق عند مستوى 4579 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 94.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 265 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1196 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 31 شركة مدرجة، ارتفع منها 8 أسهم، فيما تراجعت أسعار 12 سهماً، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي، بنسبة طفيفة بلغت 0.12% عند مستوى 3499 نقاط، بعدما تم التعامل على أكثر من 430.7 مليون سهم، بقيمة بلغت 503.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4865 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 39 شركة مدرجة، ارتفع منها 18 سهماً، فيما تراجعت أسعار 15 سهماً، وظلت أسعار 6 أسهم عند الإغلاق السابق.