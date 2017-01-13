ساسي جبيل (وهران)

انطلقت مساء أمس الأول عروض المسابقة الرسمية في الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي، الذي تنظمه «الهيئة العربية للمسرح»، ويستمر 10 أيام، في مدينتي وهران ومستغانم في الجزائر وذلك بمسرح عبدالقادر علولة، حيث عرضت المخرجة الجزائرية تونس آيت علي عملها «الثلث الخالي»، وقالت آيت علي في مؤتمر صحفي: «لقد صممت هذا العرض في فضاء فارغ، وعمدت إلى حذف شخصية الرجل، وقمت بإدراجه صورة خلفية، مستحضرة إياه من خلال سماع خطواته وكتاباته، وذلك لجعل الجمهور يتفاعل على نحو يقحمه كشخصية رابعة في المسرحية». وعن رواية «بعيداً عن الضوضاء قريباً من السكات» للكاتب المغربي محمد برادة، واقتباس وإخراج بوسلهام الضعيف، وتمثيل وسيلة صبحي، زينب الناجم، عرضت ضمن المسابقة الرسمية أيضاً، أمس الخميس، المسرحية المغربية «كل شيء عن أبي» بالمسرح الجهوي عبد القادر علولة بمدينة وهران.