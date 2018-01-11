«مِراس» تقدم نموذجين عن شققها الفاخرة في «بلوواترز»

دبي (الاتحاد)

تقدم «مِراس» نموذجين للعرض من الوحدات السكنية في بلوواترز المكونة من شقق ومنازل فاخرة، مما يتيح للمستثمرين فرصة التعرف إلى نمط الحياة الفريد والفخم الذي سيعيشه المقيمون في جزيرة بلوواترز الوجهة الرائدة متعددة الاستخدامات مقابل ساحل «جميرا بيتش ريزيدنسز».

ويتخذ المشروع موقعاً مميزاً على مقربة من «عين دبي» العجلة الترفيهية التي ستكون عما قريب أطول وأكبر عجلة من نوعها في العالم بارتفاعها الذي يزيد عن 210 أمتار، وسيوفر للسكان إطلالات مذهلة على الخليج العربي والأفق العمراني لمدينة دبي.

ويشتمل مشروع بلوواترز على 4 بنتهاوس، و17 تاونهاوس، تتوزع على 10 مبانٍ سكنية متوسطة الارتفاع، تضم 698 شقة بين غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم وبمساحات تبدأ من 815 إلى 2473 قدماً مربعة. وبهدف تلبية احتياجات المقيمين والزوار، تضمّ الجزيرة أكثر من 200 متجر ومطعم، ومجموعة متكاملة من خيارات الاستجمام والترفيه والفنادق، وساحة واسعة نابضة بالحياة، التي وصلت إلى مراحل متقدمة في الإنشاء. وسترتبط الجزيرة بشاطئ «ذا بييتش» عبر جسر للمشاة طوله 265 متراً، وترتبط بشكل مباشر بشارع الشيخ زايد عبر جسر خاص، كما سيتم تزويد الجزيرة بنظام نقل جماعي يتصل بمترو دبي. وقال محمد المالك، نائب رئيس المبيعات في مِراس: «اجتذبت شقق بلوواترز منذ إطلاق مبيعاتها في وقت سابق من هذا العام اهتماماً كبيراً لدى العملاء المميزين الذين يقدرون قيمة السكن الفاخر. ونحن واثقون بأن بلوواترز ستضفي بعداً آخر للمشروعات السكنية المذهلة في واجهة دبي البحرية، وتحتل مكانتها المستحقة بين أرقى أحياء المدينة الفاخرة، حيث تمتاز منازل التاونهاوس فيها بإطلالة مذهلة على ساحل البحر في دبي».

وأنجزت التصميمات الداخلية للوحدات السكنية في بلوواترز وفق أعلى المعايير العالمية باعتماد أسلوب البساطة الفاخرة، واستخدام ألوان حيادية تجمع بين دفء الأرضيات الخشبية الاسكندنافية، وثراء التصاميم المعدنية المصقولة التي تلائم نمط الحياة العصرية، مع مطابخ مفتوحة مزودة بأحدث التجهيزات الإيطالية الحديثة. وتمتاز جميع الشقق السكنية بنوافذها الممتدة من الأرضية حتى السقف، لتوفر بذلك إطلالة بانورامية تشمل «عين دبي» والبحر والجادة، إضافة إلى المساحات الخضراء المفتوحة.

وتضم «بلوواترز» تشكيلة فريدة من خيارات الإقامة والسكن الفاخر، والتي تبرز تناغماً مبتكراً بين أسلوب الحياة الهادئة في الجزيرة والمناطق المواجهة للبحر وبين النمط العصري للمجتمع الحضري المفعم بالحياة، وتضمّ حديقة، و4 أحوض للسباحة مزودة بأماكن خاصة لتبديل الملابس، وحوض سباحة للأطفال، ونوافير مائية ومنطقة للعب، وملعبين لكرة السلة وصالتين رياضيتين، ومساحة خارجية مخصصة لممارسة تمارين اللياقة.