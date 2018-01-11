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تحسن الأوضاع التجارية في دبي بوتيرة أقل
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تاريخ النشر: الخميس 11 يناير 2018

دبي (الاتحاد)

أشارت بيانات ديسمبر إلى تباطؤ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي.

وتراجع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 55.3 نقطة سجلها في نوفمبر إلى 54.7 نقطة في ديسمبر.

وأشارت القراءة الأخيرة إلى أبطأ معدل تحسن في 14 شهرًا.

أما حسب القطاعات، فقد كان قطاع الجملة والتجزئة (الذي سجل مؤشره 54.9 نقطة) هو الأعلى أداءً، يليه مباشرة قطاع الإنشاءات (سجل المؤشر 53.5 نقطة). وجاء قطاع السفر والسياحة (51.2 نقطة) أبطأ تحسن في الأوضاع التجارية.

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً، وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير. ... المزيد
     
 

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