«ملتقى الإمارات للآداب» يروج للكاتب العربي ويصنع نجوميته

رانيا حسن (دبي)

أقيم صباح أمس الخميس «ملتقى كتاب مهرجان طيران الإمارات للآداب.. البرنامج العربي» في نادي مركز دبي التجاري العالمي، وشهد تجمعاً لمجموعة من الكتاب العرب والإماراتيين، منهم الكاتب والباحث عبد العزيز المسلم ومحمد الحمادي كاتب أدب الجريمة، وخالد بن حمد كاتب روايات الخيال العلمي، وسحر محفوظ نجا كاتبة قصص الأطفال، والمصور الليبي جلال أبوزينه مؤلف كتاب (دبي وراء الكواليس) وعازف الكمان شريف المغربي.

وقال إبراهيم خادم، مدير تطوير الأعمال بمؤسسة الإمارات للآداب: يهدف هذا الملتقى لتقارب الكتاب العرب أكثر وتبادل الخبرات من خلال المناقشات التي تتم بينهم، والتعرف على إنتاجاتهم الأدبية للآخر، أيضاً لقاء إدارة المهرجان بهم والتخطيط لأدوارهم في المهرجان عبر الجلسات والحوارات.

وأضاف: يأتي هذا ضمن هدف مؤسسة الإمارات للآداب في دعم نجومية الكاتب العربي، وتفعيل دوره في المهرجان بشكل يمكن الجمهور ووسائل الإعلام من التعرف على منتجه الأدبي.

واستطرد: أيضاً حرصنا على دعم الكاتب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد مادة فلمية عن البرنامج العربي، وتتاح للجمهور ولوسائل الإعلام للتعريف بالكتاب.

وأوضح عبد العزيز المسلم:»أسهم المهرجان بشكل كبير في تعريف الجمهور بالحكايات الخرافية والذاكرة الشعبية بعد أن جذبت الألواح الإلكترونية الشباب».