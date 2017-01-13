«ملتقى الإمارات للآداب» يروج للكاتب العربي ويصنع نجوميته

رانيا حسن (دبي)
أقيم صباح أمس الخميس «ملتقى كتاب مهرجان طيران الإمارات للآداب.. البرنامج العربي» في نادي مركز دبي التجاري العالمي، وشهد تجمعاً لمجموعة من الكتاب العرب والإماراتيين، منهم الكاتب والباحث عبد العزيز المسلم ومحمد الحمادي كاتب أدب الجريمة، وخالد بن حمد كاتب روايات الخيال العلمي، وسحر محفوظ نجا كاتبة قصص الأطفال، والمصور الليبي جلال أبوزينه مؤلف كتاب (دبي وراء الكواليس) وعازف الكمان شريف المغربي.
وقال إبراهيم خادم، مدير تطوير الأعمال بمؤسسة الإمارات للآداب: يهدف هذا الملتقى لتقارب الكتاب العرب أكثر وتبادل الخبرات من خلال المناقشات التي تتم بينهم، والتعرف على إنتاجاتهم الأدبية للآخر، أيضاً لقاء إدارة المهرجان بهم والتخطيط لأدوارهم في المهرجان عبر الجلسات والحوارات.
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واستطرد: أيضاً حرصنا على دعم الكاتب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد مادة فلمية عن البرنامج العربي، وتتاح للجمهور ولوسائل الإعلام للتعريف بالكتاب.
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