دبي (الاتحاد)

تتعاون «مجموعة إعمار للضيافة»، و«روڤ للفنادق»، مع «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، لمنح شهادة «المفتاح الأخضر» إلى جميع الفنادق والوجهات الترفيهية التي تشغلها المجموعة في دبي.

ويعتبر «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» الجهة المعتمدة لمنح شهادات «المفتاح الأخضر» التي تمثل معياراً للتميز في مجال المسؤولية البيئية والعمليات المستدامة في القطاع السياحي.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل كل من أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة إعمار للضيافة»، وسعيد العبار، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء».وتتطلع «مجموعة إعمار للضيافة» و«روڤ للفنادق» مبدئياً إلى الحصول على تصنيف «المفتاح الأخضر» ضمن 15 فندقاً ووجهة ترفيهية تابعة لهما في دبي.

ويشمل ذلك كافة الفنادق المنضوية تحت مظلة علاماتها التجارية الفندقية الثلاث إضافة إلى وجهات «مجموعة إعمار الترفيهية» مثل «نادي المرابع العربية للجولف» و«نادي دبي للبولو والفروسية»، بالإضافة الى جميع فنادق «روڤ».

وقال أوليفييه هارنيش: «نحن ملتزمون بتطبيق أعلى معايير الكفاءة في استهلاك موارد الطاقة والمياه ضمن جميع فنادقنا وأصولنا الترفيهية بالتزامن مع اعتماد أفضل الممارسات البيئية العالمية.

وشهدت جميع وجهاتنا إطلاق مبادرات خضراء بإشراف فرق متخصصة تعمل على بذل كل جهد ممكن لتكون عملياتنا امتداداً لخطط الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما ينسجم مع مبادرة الأجندة الخضراء وخطة دبي 2021.

وسيكون الحصول على شهادة «المفتاح الأخضر» تتويجاً لجهودنا الحثيثة في هذا المجال ورافداً قوياً لمبادرات التنمية المستدامة في القطاع السياحي». ومن جانبه، قال سعيد العبار: «انطلاقاً من مكانة المجلس كجهة معتمدة لإصدار شهادات «المفتاح الأخضر»، فإننا حريصون على تعزيز التعاون مع مختلف المعنيين بالقطاع السياحي في دولة الإمارات العربية المتحدة للترويج لأفضل ممارسات الاستدامة.