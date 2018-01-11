أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية، استمرارها في تسليم الوحدات السكنية لمشروعي «أنسام» و«الهديل»، واستعدادها لبدء تسليم قطع الأراضي في مشروعي جزيرة «الناريل» و«المريف» خلال الربع الأول من العام 2018، فيما تحقق أعمال التشييد في مشاريعها قيد التطوير تقدماً ملحوظاً.

يعتبر «أنسام» أول مشروع سكني في جزيرة ياس يتم تسليمه، الأمر الذي يرفع عدد سكان الجزيرة، ويعزز مكانتها كوجهة متكاملة تضم نقاط جذب سكنية وترفيهية وتسوقية.

وبدأت عملية تسليم الوحدات السكنية لمشروع «أنسام» للعملاء في شهر ديسمبر الماضي وستستمر خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي شاطئ الراحة، فقد بدأت عملية تسليم الوحدات السكنية بمشروع «الهديل»، أحدث مشاريع الدار الرائدة في الراحة في ديسمبر الماضي.