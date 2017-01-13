ماكلروي يقدم نصائحه للهواة والمحترفين في «أبوظبي للجولف»

أبوظبي (الاتحاد)

تتيح بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» فرصة ذهبية لهواة الجولف مواجهة روري ماكلروي ضمن فعالية الهواة والمحترفين، التي تقام على معلب نادي أبوظبي للجولف يوم الأربعاء المقبل، وذلك بتنظيم من قبل مجلس أبوظبي الرياضي.

وتتيح الفعالية أيضاً الفرصة للحصول على نصائح فردية قيمة حول رياضة الجولف من روري ماكلروي نجم الجولف العالمي والمصنف الثاني عالمياً.

وينال الفائز بلقب فعالية الهواة والمحترفين جوائز قيمة من بينها تذكرتا ذهاب وعودة من طيران الاتحاد على الدرجة السياحية، وحضور بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» من موقع الحدث، والإقامة مع الضيافة لمدة ست (6) ليال في فندق شانجريلا. ويشارك في البطولة بنسختها الثانية عشرة 126 لاعباً، من بينهم نخبة من أهم لاعبي العالم مثل حامل اللقب ريكي فاولر، والمصنفين العالميين: داستن جونسون، روري ماكلروي، هنريك ستينسون، داني يليت، براندن جريس، أليكس نورين، ايرني ايلز، لي ويستوود، تونغشاي جايدي، وغيرهم.