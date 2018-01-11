مطارات دبي تشارك المسافرين خيارات التسوق عبر «‬Time Out DXB»

دبي (الاتحاد)

تتعاون مطارات دبي مع مجموعة «آي تي بي» الإعلامية لإطلاق مشروع «تايم أوت دي إكس بي»، التي ستوفر فرصة مهمة لإشراك 89 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي سنوياً، في فرصة للتعرف إلى أحدث العروض التي تقدمها منافذ الطعام والمحال التجارية في وقتها الفعلي، إضافة إلى إمكانية التعرف إلى التجارب والأنشطة الترفيهية المتاحة، وذلك عبر التطبيق الجديد «‬Time Out DXB»، ومجلة ‬شهرية ‬تحمل ‬الاسم نفسه، توزع مجاناً داخل مباني المسافرين بالمطار.

وبدءاً من الأول من فبراير 2018، سيسلّط التطبيق الضوء على كل شيء باعتباره الواجهة الأبرز لمطار دبي ومدينة دبي نفسها، وذلك بدءًا من العروض والأنشطة المتاحة بالمدينة، وصولاً إلى أفضل الفنادق والمنتجات أو أحدث المطاعم الجديدة.

كما سيسلط التطبيق الضوء على مطار دبي الدولي باعتباره مدينة داخل مدينة، بل وجهة في حد ذاته. وستتضمن المجلة والتطبيق أيضاً توصيات من الخبراء بشأن التسوق داخل المطار وأماكن تناول الطعام وخيارات الترفيه والاسترخاء، خاصة وأنّ مطار دبي يضم جميع الخيارات التي قد تناسب كافة الأذواق.

وقال يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي، «إن فكرة التطبيق ‬خطوة ‬إضافية ‬ضمن ‬مهمتنا ‬الساعية ‬نحو ‬إعادة ‬تشكيل ‬التجربة ‬التي ‬يعيشها ‬المسافرون ‬داخل ‬مطارنا ‬والمدينة ‬التي ‬نتخذها ‬وطنًا ‬لنا. ‬إننا ‬نسعى ‬دوماً ‬لإعادة ‬تشكيل ‬أعمالنا ‬الموجهة ‬للمستهلكين، ‬وبالتأكيد ‬سيساهم ‬هذا ‬التطبيق ‬في ‬رفع ‬وعي ‬المسافرين ‬بشأن ‬ما ‬يمكن ‬للمطار ‬تقديمه ‬لهم ‬بمساعدة ‬جميع ‬شركائنا».

وأضاف باري «إن ‏‭‬تايم ‬آوت علامة ‬تجارية ‬تتمتع ‬بشهرة ‬عالمية خاصة ‬من ‬حيث ‬قدرتها ‬الفريدة ‬على ‬الاحتفاء ‬بالوجهات ‬الأكثر ‬إثارة ‬حول ‬العالم ‬والترويج ‬لها. ووصول ‬أحرفDXB‭ ‬ ‬إلى ‬دبي، ‬تمامًا، ‬مثل ‬مدن ‬أخرى ‬كنيويورك ‬ولندن ‬وسيدني، ‬أمر ‬مهم ‬بالنسبة ‬لنا».