60 مشاركاً في منافسات الدراجات المائية

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى لبطولة الإمارات للدراجات المائية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، في استمرار ناجح للحضور القوي لموسم 2016-2017 للنادي، ولتكون أيضاً أولى البطولات السنة الجديدة.

تتجدد إثارة الدراجات المائية مع سبع فئات للبطولة، وهي الفئات التي نشاهدها بشكل سنوي، ومن المنتظر أن تكون أجواء السباق وسط توقعات بيوم بارد مناسبة لإقامة منافسات الدراجات المائية، ويقام السباق على مرحلتين اليوم، الأولى تنطلق صباحا في تمام التاسعة وخمس وأربعين دقيقة، والثانية تنطلق في تمام الثانية والنصف بعد الظهر، الجدير بالذكر أن النتائج تحتسب في الختام على ضوء مجموع نتائج المتسابقين في الجولتين.

وتبدأ أحداث السباق اليوم مع المرحلة الصباحية، والتي تشهد انطلاقة 6 فئات، حيث ستكون فئة جالس مبتدئين هي الأولى، وتستمر لمدة عشر دقائق، وبعدها تأتي فئة واقف محدود، وقد تم تحديد المدة الزمنية لهذا السباق بـ12 دقيقة، ثم فئة جالس ستوك لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم الانتقال إلى فئة واقف محترفين لمدة خمس عشرة دقيقة، وبعد ذلك فئة واقف ناشئين وزمن السباق عشر دقائق، ثم المنافسة القوية مع فئة جالس محترفين لمدة عشرين دقيقة.

وتنطلق المرحلة الثانية من السباق في تمام الثانية والنصف ظهرا مع نفس الترتيب للفئات، وإضافة فئة الحركات الاستعراضية، والتي تقام قبل الفئة الأخيرة، وبعد ذلك تقوم اللجنة المنظمة باحتساب نقاط المتسابقين عن المرحلتين قبل الإعلان عن الفائزين في جميع الفئات، وتتويجهم مع نهاية اليوم وعقب المرحلة الثانية مباشرة.

ومن المقرر أن تكون انتهت فترة التسجيل الرسمي في السباق في ساعة متأخرة من مساء أمس، حيث يتزامن معها الفحص الفني للدراجات المشاركة، ومن المتوقع أن يقوم بالتسجيل في المنافسة مع يزيد على 60 متسابقاً، خاصة وأنها ستكون ضربة البداية لجولات أبوظبي للدراجات المائية.

من ناحيته، كشف سالم الرميثي مساعد مدير عام النادي عن تفاؤله الكبير بأن تشهد الجولة الافتتاحية من الدراجات المائية حضوراً جماهيرياً لا بأس به وتفاعلاً كبيراً من زوار منطقة كاسر الأمواج، لا سيما وأن السباق يقام في يوم إجازة وفي نهاية الأسبوع التي يتجه من خلال جمهور الأسر والعوائل إلى الكاسر، حيث إنه من أهم المتنفسات البحرية في إمارة أبوظبي.

وقال الرميثي: ستكون الجولة هي اختبار للموسم الجديد من قبل كافة المشاركين والمتسابقين، خاصة وأنها الجولة الأولى، وستكشف عن إعداد وجاهزية كل المتسابقين من أجل هذا الموسم، ألقاب البطولة هي مطمع ومطلب لكافة المشاركين ودوما ما تحمل الكثير من التحدي عبر جولاتها المختلفة، ونحن نرحب بالمنافسة القوية، والتي تزيد من الطابع الحماسي للبطولة، وترفع من درجة إثارتها.