400 لاعب في بطولة الفجيرة للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

تنفيذاً للتوجيهات السامية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2017 هو عام الخير، دعماً للعمل الإنساني الذي اتصف به شعب الإمارات، ووضع أسسه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قرر اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينغ وبتوجيهات مباشرة من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، أن يكون «عام الخير» شعاراً دائماً لجميع المنافسات التي تقام هذا العام دعماً للمبادرة الإنسانية.

البداية ستكون ببطولة الفجيرة المفتوحة للجودو، التي تنطلق صباح اليوم بمشاركة قياسية تخطت 400 لاعب يمثلون 17 نادياً ومركزاً من مختلف مدن ومناطق الدولة، وينظمها الاتحاد بالتعاون مع نادي الفجيرة لألعاب الدفاع عن النفس، في الصالة الرياضية بمنطقة مربح بالفجيرة .

ويتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة، خاصة في ظل المشاركة القياسية للاعبين في البطولة التي تقام لأول مرة في المنطقة الشرقية، وتمثل باكورة التعاون الثنائي بين الاتحاد ونادي الفجيرة، ويهدف الجانبان إلى نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين في جميع إمارات الدولة، كون الجودو تعتبر من الألعاب الأولمبية، وبناء على ذلك يحرص اتحاد الجودو على إقامة أنشطته في مختلف مدن ومناطق الدولة، خاصة في ظل اتساع قاعدة الممارسين وزيادة شعبية اللعبة مؤخرا، خاصة بعد حصول جودو الإمارات على أول ميدالية أولمبية في الألعاب الأولمبية التي أقيمت بمدينة ريو البرازيلية.

وأكد محمد بن ثعلوب أن الاتحاد من ضمن أوائل المساهمين والمشاركين في دعم المبادرات الوطنية، مشيراً إلى أن مثل تلك المساهمات تمثل جزءاً أصيلاً من دورنا وواجبنا كرياضيين وكمؤسسات رياضية تجاه المجتمع، مضيفاً أن اتحاد المصارعة والجودو كان شريكاً رئيساً في العديد من المبادرات ذات الطابع الإنساني التي أطلقتها الدولة، ودورنا كمؤسسات رياضية مكمل لدور المؤسسات الوطنية الأخرى في خدمة الوطن عبر تلك المبادرات التي تعكس الوجه الإنساني والحضاري لشعب الإمارات.

وأكد رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن بطولة الفجيرة المفتوحة التي تقام لأول مرة في المنطقة الشرقية، بتنظيم وتحت إشراف اتحاد الجودو تحمل شعار «عام الخير»، تنفيذاً للتوجيهات السامية، وأن الاتحاد سوف يكشف عن العديد من المساهمات التي سيقوم بها في الأيام المقبلة، تماشياً مع المبادرة .

ومن جانبه، أشاد أحمد حمدان الزيودي نائب رئيس نادي الفجيرة لألعاب الدفاع عن النفس، بالخطوة التي أعلن عنها اتحاد الجودو مبدياً سعادته بأن يكون نادي الفجيرة طرفاً ومساهماً من خلال رفع شعار «عام الخير» على بطولة الفجيرة، مؤكداً أهمية تفاعل المؤسسات الرياضية مع المبادرات ذات الصبغة الإنسانية، وهو نهج أصيل ومتأصل لدى شعب الإمارات.