محمد حسن (العين)

يستضيف مضمار العين في الساعة الخامسة من مساء اليوم حفل سباقه الخامس لهذا الموسم، ويتألف السباق من سبعة أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويعتبر الشوط السابع والأخير الرئيس في الحفل «الجولة الثانية لماراثون العين» وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز السباق 555 ألف درهم.

ويستهل الحفل بالجولة الخامسة لسلسلة كأس مزرعة الوثبة لخيول الإسطبلات الخاصة (فقط)، وخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» لمسافة 1400 متر، بجوائز مالية تبلغ 80 ألف درهم برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وهو خارج ترشيحات الجمهور. وأبرز المرشحات في الشوط الفرس «طموح» بقيادة جورج بيكل الذي يتمتع بسماح قدره 1.5 كجم، وسبق لها تحقيق الفوز مرتين من قبل ومن أفضل نتائجها الحديثة حلولها ثانية عن «لزاز» في الشارقة، والثالثة عن «أريب» بمضمار العين.

وينافس بقوة على الشوط «لزاز» الفائز في الشارقة، ولكن أخفق في سباقه الأخير لمسافة 1600 متر بمضمار العين، ولكن مسافة اليوم سوف تكون مناسبة له كونه يتمتع بالسرعة.

وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط السابع والرئيس، على لقب الجولة الثانية لماراثون العين، المخصص للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ) على مسافة 3200 متر، بجوائز تبلغ قيمتها 100 ألف درهم، بمشاركة 11 من أقوى الخيول.