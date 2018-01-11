الإمارات للشحن الجوي تنقل 2.5 مليون طن في 2017

دبي (الاتحاد)
زاد إجمالي الشحنات في المركزي الرئيسين لشركة الإمارات للشحن الجوي على 2.5 مليون طن، لتطوي عام 2017 بنمو قوي في عملياتها، وإطلاق حلول مختصة لخدمة صناعات متعددة، كما استمرت في الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية.
وأطلقت الإمارات للشحن الجوي العام الماضي حلولاً مختصة تلبي كل متطلبات العملاء، شملت، «الإمارات فارما»، و«الإمارات ويلز»، و«الإمارات فريش».
|
وتعاونت الناقلة مع شركة «دوبونت DuPont» لتطوير منتجات «الأغلفة البيضاء المتفوقة» «White Cover Xtreme» التي توفر حماية قصوى للشحنات في مختلف الأحوال الجوية، سواء وسط الحرارة العالية أم البرودة الشديدة أو الرطوبة المرتفعة.
|