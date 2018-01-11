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الإمارات للشحن الجوي تنقل 2.5 مليون طن في 2017
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تاريخ النشر: الخميس 11 يناير 2018

دبي (الاتحاد)

زاد إجمالي الشحنات في المركزي الرئيسين لشركة الإمارات للشحن الجوي على 2.5 مليون طن، لتطوي عام 2017 بنمو قوي في عملياتها، وإطلاق حلول مختصة لخدمة صناعات متعددة، كما استمرت في الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية.

وأطلقت الإمارات للشحن الجوي العام الماضي حلولاً مختصة تلبي كل متطلبات العملاء، شملت، «الإمارات فارما»، و«الإمارات ويلز»، و«الإمارات فريش».

وحظيت «الإمارات فارما»، لمناولة الأدوية الحساسة للحرارة من المنشأ حتى الوجهة النهائية، بإقبال كبير من العملاء من مختلف أنحاء العالم، وسجلت شحنات الأدوية التي تم نقلها نمواً بنسبة 38% منذ إطلاق هذه الخدمة.

وتعاونت الناقلة مع شركة «دوبونت ‏DuPont» ‬لتطوير ‬منتجات «‬الأغلفة ‬البيضاء ‬المتفوقة» «‬White Cover Xtreme» ‬التي ‬توفر ‬حماية ‬قصوى ‬للشحنات ‬في ‬مختلف ‬الأحوال ‬الجوية، ‬سواء ‬وسط ‬الحرارة ‬العالية ‬أم ‬البرودة ‬الشديدة ‬أو ‬الرطوبة ‬المرتفعة. ‬

وتحظى ‬منشآت ‬الإمارات ‬للشحن ‬الجوي ‬في ‬دبي ‬بالاعتماد ‬والمصادقة ‬بموجب ‬توجيهات ‬الاتحاد ‬الأوروبي ‬لممارسات ‬التوزيع ‬الجيد ‬GDP ‬للمنتجات ‬الطبية ‬للاستخدام ‬البشري. ‬وتؤكد ‬شهادة ‬الاعتماد ‬التزام ‬الناقلة ‬بالتوجيهات ‬الصارمة ‬في ‬نقل ‬ومناولة ‬المنتجات ‬الدوائية. ... المزيد
     
 

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