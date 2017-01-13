معتصم عبدالله (دبي)

يلتقي في الخامسة من مساء اليوم النصر مع الشباب في المواجهة «المعادة» لنهائي كأس رئيس الدولة لكرة الطاولة لموسم 2015- 2016، على صالة نادي الوصل في دبي، وتمنح الفرصة «العميد» أمام «الجوارح» لإضافة إنجاز جديد لسجل إنجازاته السابقة في البطولة التي توج بلقبها 14 مرة على التوالي بداية من نسخة 2000 - 2001 على حساب الوصل، وصولاً إلى نهائي العام قبل الماضي على حساب نادي الشباب الذي يبحث بدوره عن لقبه الأول في المسابقة.

في المقابل، عاند الحظ فرقة «الجوارح» التي حصلت على المركز الثاني في دوري الرجال خلال الموسم الماضي، في التتويج بلقب كأس رئيس الدولة في 13 نهائياً سابقاً من بينها 11 مباراة نهائية أمام النصر، مقابل الحصول على المركز الثاني في المرة الأولى التي وصل فيها الفريق للنهائي في نسخة موسم 1994- 1995 أمام الجزيرة.

وسيكون راشد محمد نجم مباراة النهائي في الموسم الماضي والعائد إلى صفوف فريقه السابق النصر أبرز الغائبين عن مواجهة نهائي الكأس اليوم، وكان الشباب فاز في المباراة الأولى لنهائي الموسم الماضي بنتيجة 3-1 واحتفل بلقب البطولة قبل أن يطعن النصر في قانونية المباراة بداعي مشاركة اللاعب راشد محمد لاعب النصر المعار للشباب مع «الجوارح» في النهائي، ليتقرر لاحقاً إعادة المباراة بين الفريقين.

وتبدو رغبة «النصر» في التتويج بلقب البطولة واضحة من خلال التحضيرات المستمرة لمواجهة الليلة، حيث من المتوقع أن تشهد تشكيلة العميد مشاركة راشد عبد الحميد الغائب عن نهائي الموسم الماضي بداعي الإصابة، والثنائي مروان منصور وإبراهيم أحمد في المقابل، يعتمد الشباب على جهود الثنائي فيصل ويوسف عباس اللذين لعبا دوراً مؤثراً في نهائي الموسم الماضي في مواجهة الزوجي بجانب محمد البحر واحمد محمود، وكان يوسف عباس غاب عن المشاركة لفترة قصيرة بداعي الإصابة، وهو ذات الوضع الذي مر بهد نجم «الجوارح» محمد البحر منذ نهاية الموسم الماضي.

وكشفت «الاتحاد» عن موافقة نادي الشباب على خوض مباراة النهائي المعاد أمام النصر بخطاب رسمي منذ 18 سبتمبر الماضي، رغم التصريحات الأخيرة لبلال سالم مشرف اللعبة بالنادي، والتي أكد خلالها احتجاج ناديه على قرار المسابقات واتحاد اللعبة بإعادة النهائي، وحوى الخطاب الموقع باسم مطر سرور المدير التنفيذي للنادي موافقة الشباب على خوض النهائي حرصاً على المصلحة العامة.