أحمد بن سعيد يفتتح مركز عمليات «ريتشمونت» في «دافزا»

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي - دافزا، افتتاح مركز عمليات مجموعة «ريتشمونت»، مجموعة السلع الفاخرة السويسرية، الذي يكتسب أهمية استراتيجية لكونه الأحدث والأكثر تطوراً في المنطقة الحرة.

وحضر حفل الافتتاح كل من الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام «دافزا»، ومايا تيسافي سفيرة سويسرا لدى دولة الإمارات، والدكتور كريستوف إف. توميت، مدير العمليات في مجموعة «ريتشمونت دبي»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من «دافزا» و«ريتشمونت».

ونتج عن العلاقة التكاملية بين دافزا وريتشمونت بناء هذا المرفق الإقليمي الحديث الذي تم تصميمه بمواصفات فنية متعددة وغير تقليدية. ويتميز هذا المرفق الإقليمي الحديث بمراعاته لأحدث معايير الاستدامة واللوائح الخضراء ليكون صديقاً للبيئة والأكثر تطوراً على المستويين التقني والأمني.

ويتمحور نطاق عمل المركز على تلبية متطلبات مختلف الشركات التابعة للمجموعة، حيث يعمل على تصميم وتصنيع وتوزيع وبيع المجوهرات والساعات والمنتجات الجلدية وأدوات الكتابة والملابس والأكسسوارات التابعة للعلامات التجارية التي تقع تحت مظلة مجموعة «ريتشمونمت».